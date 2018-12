Impiantitermici, al via la campagna “Riscaldiamo-ci in Sicurezza”

Impianti termici, al via la campagna “Riscaldiamo-ci in Sicurezza”

Manutenzione delle caldaie in primo piano per scongiurare incidenti

Al via la campagna informativa “Riscaldiamo-ci in Sicurezza”. L’iniziativa è delle categorie regionali degli Installatori termici di Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claaai in sinergia con l’assessorato regionale all’Energia.

Indispensabile la manutenzione delle caldaie per scongiurare incidenti. Tre gli obiettivi principali della campagna, avviata proprio alle porte della stagione invernale: la sicurezza degli impianti termici e per la salute, la riduzione dei consumi energetici con conseguente risparmio economico e le minori emissioni con relativo abbattimento dell’inquinamento.

“Parlare di manutenzione – dicono le associazioni di categoria – è doveroso visto che la Sicilia è ai primi posti per incidenti domestici per mancata o non corretta manutenzione delle caldaie”. Ed è per questo che la campagna informativa e promozionale ha come titolo “Riscaldiamo-ci in Sicurezza”. Avrà risonanza in tutto il territorio regionale anche con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli amministratori dei condomini