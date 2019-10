Il vincitore de La Scala della Moda Joseph Lantillo trionfa anche ad Altamura

Al 21enne trapanese la prima fascia di Mister Italiano all’evento “Beautiful Day”

Il vincitore del titolo di Mister Moda Sicilia 2019 Joseph Lantillo, premiato durante la finalissima dello scorso Luglio ad Enna de “La Scala della Moda”, ha partecipato all’evento “Beautiful Day” ad Altamura (nuovo concorso nazionale promosso da Astro Group), dove si è aggiudicato lo scorso 6 Ottobre la prima fascia di Mister Italiano.

Oltre al prestigioso titolo ennese, per Lantillo, quindi, un’altra prestigiosa fascia di livello nazionale.

21 anni di Trapani, Lantillo è attualmente studente, iscritto alla Facoltà di Scienze Motorie e nel frattempo lavora senza tralasciare la sua passione per le passerelle. Oltre a “La Scala della Moda”, ha preso recentemente parte, infatti, a diversi concorsi di bellezza.

“La partecipazione al concorso ennese – ha commentato Joseph Lantillo subito dopo la conquista della fascia – mi sta aprendo nuove opportunità e nuovi scenari. Tra questi l’essere stato selezionato dal responsabile di ASTRO GROUP per prendere parte all’evento BEAUTIFUL DAY. Anche questa un’esperienza indimenticabile, come d’altronde la partecipazione e la vittoria a La Scala della Moda”.

Ringraziamenti doverosi da parte di Lantillo all’organizzazione del concorso ennese.

“In tanti anni di partecipazioni a concorsi vari, – prosegue Lantillo – non mi era mai capitato di incontrare persone speciali come quelle appartenenti allo staff de La Scala della Moda. Ringrazio di cuore tutti per il prezioso sostegno e la collaborazione che mi stanno portando a raggiungere importanti traguardi nel settore della moda e dello spettacolo”.