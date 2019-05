Il vice premier Luigi Di Maio in Sicilia il 9 e 10 maggio

l vice premier Luigi Di Maio in Sicilia il 9 e 10 maggio

Palermo 8 maggio 2019 – Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sarà in Sicilia giovedì 9 e venerdì 10 maggio per una serie di appuntamenti in Sicilia occidentale compresi i comizi di chiusura dei ballottaggi per le elezioni amministrative dei comuni di Castelvetrano (Tp) e Caltanissetta. Giovedì 9 alle ore 16.00 il ministro Di Maio interverrà all’incontro della LegaCoop a Palermo in programma all’Astoria Palace Hotel. In serata alle ore 19.30 il capo politico del Movimento 5 Stelle interverrà all’incontro con la cittadinanza a Castelvetrano (TP) dove è previsto il comizio di chiusura del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Enzo Alfano.

Venerdì 10 maggio il vice premier sarà nuovamente a Palermo dove alle ore 16.00 sarà allo Start della 103^ Targa Florio in Piazza Verdi mentre alle 19.30 sarà a Caltanissetta dove è in programma il comizio finale del candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle Roberto Gambino in Corso Umberto I.