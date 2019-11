Il tempo del coraggio, XI Assemblea congressuale. Gianfranco Zanna rieletto presidente di Legambiente Sicilia

L’Assemblea dei soci di Legambiente Sicilia, alla presenza del presidente nazionale Stefano Ciafani, ha rieletto all’unanimità Gianfranco Zanna presidente dell’associazione e riconfermato Claudia Casa nella carica di direttore.

L’elezione è avvenuta al termine di due giorni di lavori assembleari nel corso dei quali i partecipanti hanno raccontato le esperienze dei 42 circoli di Legambiente in Sicilia.

Delle sfide che dovranno essere affrontate nei prossimi quattro anni ha parlato Zanna.

“Il tempo del coraggio – ha detto – significa che ci aspettano sfide sempre più complesse, dal clima, al consumo del suolo, alla conversione energetica, alle migrazioni. Sfide che intendiamo affrontare nell’unico modo che conosciamo: con determinazione e senza sconti per nessuno. In Sicilia queste battaglie si uniscono a quella atavica sui rifiuti. Legambiente oggi più che mai è in prima fila, con le sue denunce ma anche con le sue proposte. Le sfide sono tante, ma anche le nostre risorse ed energie”.

“Sono stati quattro anni importanti – sottolinea Claudia Casa – nel corso dei quali abbiamo gettato le basi per costruire la Legambiente del futuro, e nei prossimi quattro dobbiamo cominciare a raccogliere questi frutti. Sono, infatti, sempre di più i giovani che fanno parte dei nostri circoli ai quali intendiamo affidare un ruolo da protagonisti sulla strada del cambiamento ed è proprio per questo che abbiamo voluto inserirne alcuni nei nuovi organismi dirigenti”.