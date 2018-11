Il Teatro dei Saitta al Teatro Garibaldi di Enna inaugura la rassegna teatrale 2018-2019 “Teatri dell’Isola” con “IL BERRETTO A SONAGLI”

Parte domenica 2 dicembre alle ore 20.00 la prima rassegna teatrale “Teatri dell’Isola” al Garibaldi di Enna. Un cartellone studiato dal direttore artistico Eduardo Saitta in collaborazione con le realtà del circuito teatrale siciliano capace di legare oltre 20 strutture isolane ed almeno il doppio delle forze di produzione.

Ad inaugurare il cartellone ennese saranno la voce ed il cuore di Salvo Saitta, pronto ad indossare i panni dello scrivano Ciampa: sarà infatti “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, tra i più conosciuti ed apprezzati testi dell’autore agrigentino, a dare ufficialmente il via ad una rassegna composta da 4 appuntamenti.

Nata dalla folle genialità dello autore siciliano, a quasi cento anni di distanza dalla sua prima stesura, “A birritta cu’ i ciancianeddi” (titolo della prima versione) racconta le vicende di un presunto tradimento, similarmente a quanto al giorno d’oggi accade all’interno delle moderne produzioni televisive.

Un precursore dei tempi Pirandello, capace di sdoganare temi come l’emancipazione femminile attraverso una commedia che, interpretata per la prima volta da Angelo Musco, racchiude in sé tutto il sapore della sicilianità d’un tempo.

La stagione proseguirà quindi con altri 3 appuntamenti: domenica 6 gennaio sarà la volta di Eduardo Saitta alle prese con l’innovativo “Uno nessuno centomila followers”, che partendo ancora da un’idea pirandelliana rileggerà in chiave comica non solo il testo originale, ma anche il quotidiano vissuto dal siciliano medio. Si proseguirà poi con il palermitano Orazio Bottiglieri il quale domenica 24 marzo porterà in scena “Qualcosa in paradiso”, commedia nata dalla penna dello stesso Bottiglieri che ha fatto della sua vena comica un vero must del teatro a Palermo. In conclusione sarà infine la compagnia locale diretta da Pietrina Sajia, quella dell’associazione “Cuori svintuliati” a fare gli onori di casa con “Elisabetta”, spettacolo inedito tratto da una storia vera che nelle precedenti uscite ha registrato un enorme successo al botteghino. Lo stesso successo che ha già raccolto la campagna abbonamenti, con la platea ed i palchi del Teatro Garibaldi avviati verso l’esaurimento.

Salvo Saitta in

IL BERRETTO A SONAGLI di Luigi Pirandello

Katy Saitta, Aldo Mangiù, Eduardo Saitta, Eleonora Musumeci, Loredana Scalia, Viviana Toscano, Lucia Mangion.

Disegno luci e regia: Eduardo Saitta

Scene e costumi: T.D.S.

NOTE DI REGIA

…possibile che io col mio senso dl teatro, col mio senso di misura, mi sia ingannato, smarrito, perduto nello scrivere una commedia non costruita affannosamente e faticosamente, ma venuta di getto in meno di sette giorni, nata e non fatta?”

Fu questo il primo pensiero di Luigi Pirandello quando lesse la recensione del giornale “La Tribuna” del suo “Il berretto a sonagli” dopo la prima a Roma. Sembra strano, ma in realtà quella prima de “A burritta ccu i ciancianeddi” interpretata da Angelo Musco, lasciò il pubblico sbalestrato. Era impossibile che un testo come quello, pieno di contenuti fondamentali per la vita, non fosse stato recepito dalla platea. Il problema stava nel linguaggio. Il genio che era in Pirandello gli suggerì allora di tradurre la commedia in lingua, conservando comunque lo stesso spirito: la costruzione delle frasi, così come erano state scritte in siciliano, così dovevano essere fedelmente tradotte, in modo tale da conservare i suoni della nostra “lingua”, quella siciliana appunto.

Consegnato poi il copione a Musco, col suggerimento d’interpretare Ciampa così come aveva fatto in precedenza, cioè con la stessa sicilianità, ecco che venne fuori quel grande capolavoro di cui adesso stiamo parlando.

A 42 anni dalla nostra prima edizione mi sono sentito in dovere di pensare alla riedizione di uno spettacolo che trova in Salvo Saitta uno straordinario Ciampa, così come Sergio Sciacca, noto giornalista e critico siciliano, lo definisce il 16 maggio 2001 sulle pagine del quotidiano “La Sicilia” (Salvo Saitta è stato uno straordinario Ciampa: consapevole ma guardingo, pronto a fuggire dalla convenzione della recitazione verso la metafora, la considerazione psicologica: una vera controfigura di Pirandello)

Tutto questo per far sì che il pubblico possa godere ancora una volta di quei concetti, di quella filosofia pirandelliana, di quell’estratto di vita, di verità che l’autore riuscì a mettere su carta facendone divenire per il teatro opera intramontabile.

Il regista

Eduardo Saitta