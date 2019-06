Il sindacato confederale ennese a Reggio Calabria alla manifestazione nazionale sul Mezzogiorno

Dopo la manifestazione nazionale del 9 febbraio, il percorso di mobilitazione indetto dalle tre

organizzazioni sindacali continua e Sabato 22 giugno anche la CGIL la CISL e la UIL di Enna saranno a Reggio

Calabria per la manifestazione nazionale sul Mezzogiorno.

Lo slogan di Reggio Calabria è “Ripartire dal Sud per unire il Paese” perché c’è tanto bisogno di

investimenti, di provvedimenti legislativi che puntino alla crescita del sud Italia, di un’agenda politica che

metta al centro lo sviluppo di quest’area del Paese e che ne definisca una strategia di sviluppo.

Il sud del Paese vive da anni una fase di immobilismo, così come la provincia ennese, dichiarano i Segretari

di Cgil Cisl Uil, Scornavacche, Petralia, Mudaro. Siamo in una situazione in cui la disoccupazione registra alti

livelli in negativo, si assiste ad un esodo continuo di giovani che per mancanza di occupazione emigrano

all’estero o al nord Italia, esistono infrastrutture fatiscenti e pericolose per la sicurezza, non abbiamo una

rete di trasporti adeguata e non si ci preoccupa delle fasce più deboli della popolazione, quali anziani e non

autosufficienti.

Per questo parteciperemo alla manifestazione con numeri significativi, con tante compagne, compagni,

delegati e delegate, continuano i segretari, perché il Governo deve aprire un confronto serio con le

organizzazioni sindacali, in modo che la nostra piattaforma diventi oggetto di discussione e di dibattito. C’è

una partecipazione che non è solo protesta, ma sostegno attivo alle richieste del sindacato, perché siamo

rimasti l’unico corpo intermedio capace di mettere al centro la persone e le loro esigenze.

CGIL CISL UIL

Nunzio Scornavacche Carmela Petralia Vincenzo Mudaro

