Il “Sicily Beer Fest” approda ad Enna dal 17 al 19 Agosto; grande attesa per la performace dei The Dreamers

Il “Sicily Beer Fest” approda ad Enna dal 17 al 19 Agosto

Protagonisti la buona birra artigianale e tanta musica live con un fitto programma

Amanti della birra artigianale, del food e della musica live pronti per una nuova tappa del “Sicily Beer Fest”, evento in programma il prossimo weekend (da venerdì 17 a domenica 19 Agosto) ad Enna in Piazza Municipio e patrocinato dal Comune, assessorato allo spettacolo ed eventi.

Il “Sicily Beer Fest in Tour” è il primo evento itinerante in Sicilia dedicato alla buona birra artigianale e si sta svolgendo nelle più belle ed affascinanti località turistiche dell’isola durante l’intera estate. Dopo le tappe di Marzamemi, Giardini Naxos, Pozzallo e Sciacca, la carovana del “Sicily Beer Fest” approda il prossimo weekend nel centro della Sicilia, nel capoluogo di provincia più alto d’Italia.

L’evento, si ricorda, ha la finalità di far conoscere le qualità delle più importanti birre artigianali e di creare sano divertimento per le migliaia di persone che la manifestazione è capace di coinvolgere. Non solo birra, infatti, ma anche un’area food che presenterà una vasta offerta di varietà gastronomiche ed una serie di eventi durante tutti i tre giorni a partire dalle ore 20 e sin dopo la mezzanotte. Protagonisti anche musica, comicità, talent show, balli country e latini, giochi a premi. E’ prevista anche un’interessante area giochi dedicata ai più piccoli, con pista e gonfiabili di vario tipo.

A condurre i vari momenti ci sarà l’attore comico Sandro Vergato, noto per i suoi esilaranti personaggi già protagonisti nelle più importanti emittenti televisive siciliane. La tre giorni sarà registrata e trasmessa sul programma televisivo “A tutta Birra!!!” in onda in mondovisione sul canale “Viva l’Italia Channel” di Sky.

Ecco il programma della tre giorni. Venerdì 17 Agosto si partirà con il Festival del Karaoke, le esibizioni, per il genere country, dell’accademia di ballo del “Sicily Country Life” proveniente dalla provincia di Catania, dj set e giochi a premi con il pubblico; sabato 18 Agosto, oltre ai giochi a premi, spazio alla musica con le esibizioni dei “The Dreamers”, del gruppo folk “I Fajiddi” e “Ale canta Eros”; domenica 19 Agosto, infine, sarà la volta della ragusana NEK Tribute Band “Room 26”, a seguire dj set.

“Dopo il successo delle tappe in tutte le più importanti località balneari della Sicilia – il commento del direttore organizzativo dell’evento Peppe Truscia – il Sicily Beer Fest approda ad Enna con un programma fitto di appuntamenti. Abbiamo ricevuto consensi più che positivi durante il nostro tour, vogliamo confermarci anche ad Enna promuovendo le innumerevoli varietà di birre che la nostra isola produce e proponendo al nostro pubblico intrattenimenti di qualità”.