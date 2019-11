Il Segretario Nazionale Sergio Silvestrini all’Assemblea della CNA di Enna

Silvestrini all’Assemblea della CNA di Enna

Fervono i preparativi per l’assemblea annuale della CNA di Enna che si terrà Sabato 23 Novembre alla presenza del Segretario Generale della CNA, Sergio Silvestrini.

Un ritorno, quello del segretario Nazionale che aveva partecipato nel 2016 ad una Assemblea e che torna a trovare una organizzazione che nel frattempo ha cambiato i gruppi dirigenti e sta vivendo una fase di profonda trasformazione.

“Quella che il Segretario Silvestrini incontrerà é una organizzazione con molti dirigenti giovani che ha scommesso su aziende innovative e su aziende profondamente legate al territorio, nel convincimento che oltre alla rappresentanza del corpo associativo nel suo complesso, in questa provincia dobbiamo stimolare le vie dello sviluppo” dichiara il Presidente Filippo Scivoli.

L’incontro avviene dopo l’Assemblea Nazionale di Ancona dove in 5 mila persone hanno incontrato il Presidente Conte e il Ministro Patuanelli, in quella che è stata l’Assemblea più partecipata della storia CNA.

“C’è una voglia di partecipazione che premia il lavoro fatto in questi anni in cui l’organizzazione si è riconnessa con le sue genti”- continua Scivoli – “In Sicilia e ad Enna abbiamo fatto un lavoro importante anche in questa direzione, ma la strada da percorrere è ancora lunga”

Anche quest’anno durante l’Assemblea è prevista la cerimonia di consegna del Premio Efesto.

Il premio viene consegnato a chi si è distinto nell’ambito di tre settori: innovazione, territorio e tradizione e vita associativa.