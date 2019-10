Il ROCCA DI CERERE GEOPARK

ospita la study visit su “Valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale”

Organizzata dalla Rete Rurale Nazionale LEADER e dal Rocca di Cerere Geopark si è tenuta ad Aidone la study visit “La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale”. La

giornata di studio è stata l’occasione per offrire ad una delegazione di GAL italiani (Lombardia,

Piemonte, Abruzzo, Sardegna, Campania) la possibilità di conoscere concretamente l’esperienza

di sviluppo locale del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark incentrato su un sistema di

valorizzazione integrata delle risorse naturali, ambientali e culturali del territorio.

Un’occasione, dunque, per valutare e diffondere le buone pratiche per lo sviluppo locale maturate

in ambito LEADER. La giornata ha previsto un’innovativa visita dell’Area archeologica di

Morgantina e del museo regionale di Aidone, condotta dall’archeologa Serena Raffiotta, incentrata

sul concetto di “distretto agri-culturale” cioè un’interpretazione del paesaggio culturale, cioè del

“cultural heritage”, con un approccio multidisciplinare che consente di leggere il bene culturale

attraverso l’applicazione delle scienze della terra.

I partecipanti alla giornata di studio sono stati accolti dai dirigenti del neonato Parco archeologico

di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Arch. Liborio Calascibetta e Dott. Rosario Patané,

che hanno partecipato attivamente a tutti i lavori.

Nel pomeriggio la delegazione si è riunita presso la Rocca di Cerere Factory di Aidone per un

dibattito sul tema “Il GeoTurismo e il racconto del rapporto con la biodiversità mediterranea”,

tenuta da Marcello Troìa, direttore del “Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark” e da Giuseppe

Amato, Coordinatore delle attività didattiche e di laboratorio del Geopark.

Soddisfazione è stata espressa da tutti i partecipanti e dai rappresentanti delle istituzioni e

amministrazioni pubbliche presenti. Si è convenuto infatti che il modello di sviluppo locale integrato

denominato “distretto agri-culturale”, ossia di un “sistema territorialmente definito, coincidente con

un’area ad alta densità di risorse culturali ed ambientali di pregio” risulti essere davvero in grado di

coniugare la bellezza architettonica con quella ambientale e peraltro è un ottimo sistema per

rafforzare il sistema produttivo e sostenere la diffusione di soluzioni e servizi innovativi in grado di

favorire la crescita sostenibile del territorio.

Il modello proposto è caratterizzato anche da un’elevata interconnessione tra i gestori delle risorse

culturali e ambientali di pregio e il sistema delle imprese e delle start up impegnati nella

valorizzazione di percorsi geoturistici attraverso il rafforzamento di nuove filiere produttive