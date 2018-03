Il Rally Cefalù Corse pronto a mettere in moto

Pronta la prova inaugurale del Trofeo Rally Sicilia nella cittadina normanna Patrimonio

UNESCO. La 2^ edizione della gara del 17 e 18 marzo ha superato quota 50 iscritti. Start e

traguardo sul lungomare G. Giardina. Riflettori su Runfola, ma anche Alioto, Arceri,

Disclafani, Roberto Lombardo, Mingoia e Vara tra i protagonisti della vigilia

Cefalù (PA) 15 marzo 2018.

Il 2° Rally Cefalù Corse è pronto ad entrare nella fase clou del

programma. Fervono i preparativi nella cittadina normanna in riva al Mar Tirreno per la gara che ha

superato quota 50 iscritti e sarà la prova inaugurale del Trofeo Rally Sicilia, la serie regionale promossa

dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.

Il programma entrerà nella fase cruciale sabato 17 marzo

con ricognizioni del percorso e verifiche

presso il Porto Presidiana, quindi, nella serata, alle 19.30, la Cerimonia di presentazione di Equipaggi e

vetture sul lungomare. Domenica 18 marzo giornata ad alto agonismo con le prove speciali “Ferla” e

“Pollina” da percorrere tre volte ciascuna ed il traguardo alle 17.30 sempre sul Lungomare Giuseppe

Giardina di Cefalù.

Si contano sei vetture tra le Super 1600, categoria di punta nei rally day. Molti i nomi candidati al ruolo

di protagonista della vigilia, garanzia di alto agonismo e di spettacolari sfide. Sotto i riflettori l’idolo di

casa Marco Runfola che inaugura sulle sue strade la stagione 2018 con i colori della Project Team,

sulla Renault Clio Super 1600 sulla quale sarà navigato dalla brava toscana Corinne Federighi.

L’equipaggio ha una conto aperto con la selettiva gara dopo l’amaro ritiro del 2017, mentre era in testa.

Rilancia anche il palermitano Riccardo Arceri che grazie al supporto della 2Gem, azienda leader nella

distribuzione di schermi a led, torna a Cefalù sulla Renault Clio per partire con il numero 1 ed anche

con un esperto co – pilota di casa come Marco Pollicino alle note. Sempre su Clio anche l’alfiere X

Race Sport Giuseppe Simone e quello Twister Italia Alessandro Casano. Sulla Fiat Punto S1600 si

rimettono a caccia del titolo regionale anche i messinesi Giuseppe Alioto e Alessandro Anastasi, su

auto gemella ci sarà anche l’agrigentino Biagio Mingoia. Torna al volante di una 4×4 come la Subaru

Impreza con il suo carico d’esperienza, il palermitano Matteo Disclafani. In gruppo R tra le R3C da

2000 cc di cilindrata, svetta il nome del madonita Filippo Vara, neo portacolori FR Motorsport, che avrà

al fianco Ernesto Rizzo. Sulla Peugeot 208 R2 inizia la stagione anche il giovane figlio d’arte e

portacolori CST Sport Ernesto Riolo, che nel 2017 seppe mettersi bene in mostra a Cefalù, Riolo avrà

alle note un altro giovane di casa come Giorgio Genovese. Altro avversario sempre ostico per tutti il

nisseno Roberto Lombardo che torna all’attacco con Renault Clio Williams e questa volta con i colori

del sodalizio locale Real Cefalù, come l’ennese Alessio Di Franco su stessa vettura, reduce dagli ottimi

risultati 2017. Tra le vetture Kit su Citroen Saxo certamente in evidenza il nome del 19enne nisseno

Salvatore Lo Cascio, il ragazzo della CST Sport che nel 2017 si impose all’attenzione per le sue

prestazioni in ordine assoluto, prima di uno stop forzato. Di nuovo in gara anche il nisseno Salvatore

Farina, già campione siciliano, ancora al volante della fidata Peugeot 106 1.6 16V. Molti i nomi di piloti

che hanno scelto l’affascinante gara organizzata dalla Cefalù Corse per tornare al volante su un

tracciato esaltante e vario.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili su

www.cefalucorse.it

Visite: 21