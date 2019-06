IL PONTE DEI SARACENI: VALORE CULTURALE PER LA SICILIA CENTRALE – di Angelo Bartuccio

IL PONTE DEI SARACENI: VALORE CULTURALE PER LA SICILIA CENTRALE

Skyscanner, il noto sito di booking online, nel 2015 lo inseriva 16° tra i 30 ponti più belli d’Italia, ponendolo addirittura a una posizione dal mitico Ponte Vecchio di Firenze. Stiamo parlando del Ponte dei Saraceni che come un vecchio vegliardo domina sul fiume Simeto nel tratto in cui segna il confine tra le province di Catania e Enna, nei territori dei comuni di Adrano e Centuripe.

Si tratta di un ponte a quattro arcate diseguali, di cui solo la centrale ad arco ogivale a sesto acuto scavalca fisicamente il fiume Simeto nel suo attraversamento delle forre laviche, le gole realizzate dall’azione erosiva del corso d’acqua sulla pietra lavica proveniente dalle frequenti eruzioni della vicina Etna.

Nonostante il nome possa suggerire un’origine araba, in realtà la costruzione del ponte si potrebbe far risalire all’età imperiale romana, quando un attraversamento del Simeto fu costruito in questo luogo lungo la via frumentariae che dagli Erei e dai Nebrodi, da città come Troina, che era tra i centri più importanti della Sicilia medievale, conduceva a Catania e quindi al mare, dove le granaglie provenienti dall’entroterra venivano caricate sulle navi e condotte in tutto l’Impero. La strada, rimasta in uso per molti secoli, perse la sua importanza a favore di altri assi di comunicazione del corso del XVIII secolo fino, poi, a scomparire del tutto.

Dell’antica struttura romana non resta probabilmente nulla, se non, forse, i basamenti realizzati completamente in pietra lavica sui cui poggia la grande arcata principale che è forse l’unico retaggio effettivamente arabo, sebbene più volte ricostruita, mantenendo, però, la bellissima alternanza materica e cromatica tra la pietra lavica e quella tufacea, quest’ultima maggiormente presente sul lato ennese di quel territorio. Interessante è anche la fortificazione degli argini naturali con opere in muratura lavica incassate tra le faglie naturali della roccia.

Turisticamente parlando, raggiungere il ponte è purtroppo un’impresa assai ardua. Una prima strada, poco dopo aver attraversato Adrano, è invasa dai rifiuti e in cattive condizioni di manto stradale. Dietro indicazione di un residente della zona, invece, vi consiglio di proseguire lungo la strada che da Adrano va verso Centuripe e giunti completamente a valle troverete un bivio a cui andando a destra e percorrendo una strada in mezzo agli aranceti vi condurrà con meno difficoltà al ponte. Durante la mia visita, inoltre, ho visto alcuni camminatori in zona e credo che il sito possa essere di rilevante interesse turistico sia da un punto di vista naturale che artistico. Infatti, anche se dal 2000 il ponte è inserito tra i S.I.C. (Stiti di interesse comunitario), ad oggi manca un adeguata cartellonistica con indicazioni esaustive di tipo storico-artistico, oltre a un mantenimento dell’area in condizioni dignitose di pulizia e valorizzazione monumentale. Questo ponte, infatti, non ha più una strada che lo raggiunge direttamente, ma resta un importante esempio di architettura civile della Sicilia medievale, una testimonianza storica importantissima per un territorio troppo spesso ignorato com’è il centro Sicilia e che merita di essere raggiunto, visitato, valorizzato e studiato.

di Angelo Bartuccio

