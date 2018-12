La consegna a Gesso(Messina) sabato 29 dicembre 2018 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate

Il poeta licatese Lorenzo Peritore secondo classificato

al Concorso Letterario “Maria Costa” con “Natali”

Licata- Sarà consegnato sabato 29 dicembre 2018 alle 16,30 a Gesso (Messina), presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, il II°Premio del Concorso Letterario “Maria Costa”- Premio di Poesia in Lingua italiana e siciliana, promosso dall’Associazione Rinascita Gesso, al poeta dialettale licatese Lorenzo Peritore. Ennesimo riconoscimento per versi in siciliano dedicati al Natale. La Giuria presieduta dalla Margherita Campanella, già Direttrice della Biblioteca Civica di Messina di concerto con il Presidente dell’Associazione “Rinascita Gesso”, Antonio Macrì e il Coordinatore del Premio, Josè Russotti hanno comunicato al poeta licatese di aver ottenuto il secondo posto nella sezione B del Premio –Poesia in lingua e dialetti siciliani. Lo scorso mese Lorenzo Peritore aveva ritirato ad Agrigento il Premio alla Carriera nell’ambito del Premio “Scrittura Creativa 2018” promosso dal Lions Club Agrigento Chiaramonte.

Un’ulteriore soddisfazione per il poeta licatese che negli ultimi anni ha collezionato numerosi premi per i suoi versi e che è autore di due pubblicazioni “Rimaniamo in Rima” (Bonanno Editore) e “Rime di Speranza” (Vitale Edizioni).

Lorenzo Peritore è ormai molto noto in Sicilia per la sua presenza in eventi culturali, non soltanto nella sua città natale Licata, dove è stato ospite fisso degli eventi “Autori in Piazzetta” e “LicatAutori”, ma anche nelle scuole dove viene invitato per far conoscere il dialetto siciliano ai più piccoli. Costante la sua presenza anche come docente al CUSCA, il Centro Universitario Socio Culturale Adulti di Licata, dove tiene delle lezioni durante l’anno accademico. I suoi componimenti sono pieni d’amore ma sono anche di denuncia verso il malcostume. Ma Lorenzo Peritore ha una dote innata per la recitazione, passione che ha coltivato a più riprese nella sua vita, ma anche una grandissima dote quelle di saper essere molto ironico anche nella scrittura narrando storie e personaggi capaci di suscitare risate. Un premio meritato dunque per un licatese che ha saputo abbinare la passione per la poesia, il teatro e la cultura in genere con l’amore per la sua città Licata e per la Sicilia. E’ stato collaboratore anche del quindicinale “La Campana” ed collaboratore del mensile La Vedetta. Opinionista in trasmissioni televisive e ospite fisso nelle rassegne letterarie “Autori in Piazzetta” e “LicatAutori”.

Sta lavorando al suo terzo libro di poesia che potrebbe vedere la luce il prossimo anno.

Di seguito la poesia vincitrice

N A T A L I

Dicembri ormai trasia,

Natali stà arrivannu

e tutti quanti i genti

ni stammu priparannu

S’accumencinu addumari

tanti luci colorati

supra l’arbula, i barcuna,

ni vitrini e mmenzu i strati

Se camini intra u paisi

para tutta nattra cosa

e a genti ca si scontra

si dimostra ciù affettuosa

Ni sti festi o me paisi

ni curtuigli e ni vaneddi

si sona a nannaredda

davanti i fiureddi

E intra n’atmosfera

di luci e di culuri

aspittammu tutti quanti

a nascita du Signuri

Pinsannu però o motivu

pi cui vinna supra a terra,

a me menti curra a corpu

ni paisi unni c’e a guerra

Se viniri nu munnu

“Natali” vena a diri,

pirchì c’è tanta genti

ca di guerra hava a muriri?

Quannu ha arrivari u iornu

ca sti guerri hannu a cissari

e u Natali in santa paci

s’ha putiri festeggiari?

Pi st’annu ormai mi para

ca nutizi unn’hannu datu

e pi chissu ni sti festi

ia mi sentu allammicatu

Pensu i nostri picciliddi

ca ni festi di Natali

ci mittemmu sutta l’arbulu

muntagni di riali

Mentri tanti ‘nnuccintuzzi

di tant’attri cuntinenti

morinu sutta i bummi

e co campa unn’hava nenti

A co cumanna u munnu

pirchì mmanu hava u putiri

cu sti versi cocchi cosa

ia c’ha vogliu propriu diri :

Ma pirchì un vi diciditi

e pruvati arraggiunari

p’appaciari tutti quanti

e finirla di sparari?

Se pi l’annu c’ha viniri

vi ‘mpignati pi daveru

quannu arriva arrè Natali

u festeggia u munnu interu.