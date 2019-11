Il pasticcere ennese Giuseppe Rugolo alle finali nazionali del Concorso “The Ultimate Chococake Award”,

Giocarsi il titolo nazionale di questo particolare e “dolcissimo” concorso. E’ quello che farà Giuseppe Rugolo giovane pasticcere ennese, dipendente in una cioccolateria, che si è qualificato nella Top Ten del “The Ultimate Chococake Award, un concorso di Puratos Italia interamente dedicato a Belcolade. Il Concorso è rivolto a pasticceri e cioccolatieri professionisti dai 18 ai 35 anni e si propone di creare una torta al cioccolato che rispetti determinate caratteristiche in termini di presentazione, gusto e struttura. E Giuseppe Rugolo, figlio d’arte, con il “vizio di famiglia” della pasticceria, essendo erede della famiglia ennese di pasticceri dei Rugolo si presenta alle finali di gennaio con la sua torta “Amuri” “un omaggio alla Sicilia all’amore che io e noi siciliani – commenta Giuseppe Rugolo – proviamo per questa magica isola. Infatti le composizioni che compongono la torta sono tutte provenienti dalla Sicilia”. Infatti gli ingredienti della torta Amuri sono: Massa montata mandorle e carruba, Cremoso al latte di mandorla con granella caramellata, Sfere liquide al Moscato, Biscuit fondente senza farina, Gelatina di mandarino tardivo di Ciaculli ed acqua di mare, Mousse al latte, Glassa lucida al latte. Così dopo la ristorazione, la pizzeria, la gastronomia, anche la pasticceria ennese si pone e tra l’altro con un giovane alla ribalta nazionale. Non c’è quindi che da augurare a Giuseppe un grosso in bocca al lupo.

