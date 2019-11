Il Ministro Luigi Di Maio in Sicilia questo fine settimana

Palermo 21 novembre 2019 – Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà in Sicilia questo fine settimana per visitare alcune città colpite dal maltempo e incontrare attivisti e portavoce M5S del territorio.

Il capo politico del Movimento 5 Stelle arriverà venerdì 22 novembre e aprirà il tour da Castelvetrano (Tp) dove arriverà alle ore 16.00 e insieme al sindaco Enzo Alfano effettuerà un sopralluogo nelle aree alluvionate. Alle 17.30 si sposterà a Sciacca (Ag) dove parteciperà ad un incontro pubblico con la cittadinanza insieme agli attivisti e ai portavoce al complesso monumentale Badia Grande in piazza Gerardo Noceto. Alle 19.30 Di Maio sarà a Porto Empedocle (Ag) per un incontro con il sindaco Ida Carmina al palazzo comunale in via Roma. A seguire alle ore 20.30 l’agenda prevede un incontro pubblico ad Agrigento con i cittadini e ancora attivisti e portavoce M5S in piazza San Francesco.

Sabato 23 novembre il ministro Di Maio sarà a Licata (Ag) alle ore 9.30 per incontrare il sindaco Giuseppe Galanti al palazzo di città in piazza Progresso. Alle ore Ore 13:00 sarà ad Ispica (Rg) dove è in programma un sopralluogo delle aree alluvionate insieme al sindaco Pierenzo Muraglie. Alle ore 15:00 l’agenda prevede una tappa a Ragusa per un incontro pubblico con i cittadini insieme agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle nella sala eventi della Camera di Commercio in piazza Libertà. Alle ore 17:30 è in agenda la visita a Rosolini/Noto (Sr) dove Di Maio incontrerà i sindaci Pippo Incatasciato e Corrado Bonfanti al Comune di Rosolini. Ultima tappa della giornata è ad Augusta (Sr) dove alle ore 20.00 è in programma un incontro pubblico con i cittadini insieme agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle alla sala Rocco Chinnici sede del Comune in Piazza Duomo.

Domenica 24 novembre il primo incontro della giornata è in programma alle ore 10:30 a Grammichele (Ct) dove il Ministro Di Maio, insieme al sindaco Pippo Purpora incontrerà la cittadinanza, gli attivisti e i portavoce del MoVimento 5 Stelle all’Istituto San Vincenzo in via Vittorio Veneto. Alle 14.00 sarà ad Acireale (Ct) dove insieme al sindaco Stefano Alì incontrerà la cittadinanza, attivisti e portavoce M5S al Free Mind Foundry in Via Sclafani 40. Alle ore 17:00 a Leonforte è in programma uno dei due incontri nell’Ennese con il sopralluogo nelle aree alluvionate insieme al sindaco Salvatore Barbera mentre alle ore 20.30 il ministro Di Maio sarà a Valguarnera Caropepe (En) per un incontro pubblico con i cittadini insieme agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle al palazzo Sacro Cuore in via Alighieri 31.