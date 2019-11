C’è anche una istituzione scolastica ennese tra le migliori in Sicilia per indirizzare gli studenti al percorso universitario. Si tratta del Liceo Scientifico Medi di Leonforte che si trova alle spalle dei licei Giuseppe Ferro di Alcamo ed Enrico Fermi di Ragusa. La ricerca è stata fatta dal Rapporto Eduscopio 2019 della Fondazione Agnelli. Nello specchietto le prime tra scuole in Sicilia in base al rispettivo indirizzo.

