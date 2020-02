Il Kiwanis Club Enna in visita alla Sede del Centro Siciliano Riabilitazione

Lo scorso 20 Febbraio il Kiwanis club di Enna rappresentato dal Presidente Michele Trimarchi, dal Lgt eletto Paolo Lodato e dal Chairman per le manifestazioni Giuseppe Castronovo hanno incontrato i dirigenti del CSR (Centro Siciliano di Riabilitazione) di Enna. Il Consorzio Siciliano di Riabilitazione è la più grossa realtà nel settore della riabilitazione in Sicilia. E’ presente nell’isola con 19 centri che forniscono assistenza ai disabili di ogni età. Lo scopo della visita è stata una beneficenza nell’ambito dei service territoriali dell’anno sociale in corso. L’erogazione, su specifica richiesta del CSR, è consistita nella consegna di attrezzature per la pratica motoria. Dopo i saluti dei rappresentanti del Kiwanis Club e i responsabili del Csr, la Direttrice Sanitaria Maria Luisa Lo Bartolo, il Direttore Sanitario Giovanni Lo Bartolo e l’assistente sociale Paola Bruno, un momento molto emozionante è stato l’incontro con alcuni disabili che usufruiscono dei servizi motori della struttura curati dal dott. Guido Trimarchi. Per una più fattiva collaborazione, il club ha lanciato l’idea di organizzare piccoli eventi culturali nella struttura, accettata con molto entusiasmo.

