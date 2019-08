“La confisca definitiva, sancita dalla Cassazione, delle aziende di autotrasporti degli Ercolano rappresenta un esito importante e positivo del lavoro che la Dia sta facendo in Sicilia per rintracciare e sequestrare i patrimoni mafiosi. La Geotrans è stata per anni, impunemente, il forziere della famiglia Ercolano: questa confisca è un successo importante nella lotta alle consorterie mafiose.”

Lo dichiara Claudio Fava, presidente della commissione regionale antimafia.