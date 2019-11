Il Deputato regionale Carmelo Pullara su legge rifiuti

La bocciatura dell’art.1 del Disegno di legge sui rifiuti è un

dispetto non alla maggioranza di governo ma all’intera Sicilia.”

Lo dichiara Carmelo Pullara, capogruppo dei Popolari-Autonomisti

all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Questo parlamento, tutto, è stato eletto dai siciliani con la

speranza di portare la Sicilia fuori dal disastro ereditato dal

Governo Crocetta, nel settore dei rifiuti come su tanti altri fronti.

Oggi invece l’opposizione, con la richiesa del voto segreto, ha

certificato che preferisce mantenere lo status quo.

Non possiamo accettarlo e chiediamo al Presidente Musumeci di

mantenere viva la speranza per un futuro migliore della nostra terra.

Alle opposizioni chiediamo responsabilità perché non è con “il tanto

peggio, tanto meglio” che si fanno gli interessi della Sicilia.”