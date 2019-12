Il deputato regionale Carmelo Pullara su dichiarazioni ex Presidente Regione Totò Cuffaro

“La querelle tra due visioni di gestione del problema rifiuti non deve

trascendere in polemica. Il governo Lombardo fece la scelta di puntare

su un piano di stampo ambientalista che metteva al centro del sistema

la raccolta differenziata. Era semplicemente quello che facevano in

quel momento e fanno ancora oggi tutti i paesi civili. Fu una scelta

politica condivisa dall’intero Governo regionale che, sostituendo la

precedente, decise di non puntare sui termovalorizzatori che peraltro

apparivano in quel momento sovradimensionati rispetto al fabbisogno

dell’isola”.

Interviene così il capogruppo dei popolari e autonomisti, Carmelo

Pullara, sulle recenti dichiarazioni dell’ex presidente della regione

Totó Cuffaro.

“Non posso che condividere ciò che ha affermato il collega On.

Compagnone – continua Pullara – e quanto risulti ancora oggi di grande

attualità quella scelta di puntare sulla differenziata che, se portata

ai livelli delle altre città europee, porterebbe la Sicilia fuori

dall’emergenza rifiuti così come anche sta facendo oggi il governo

Musumeci.”