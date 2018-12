Il deputato nazionale Azzurra Cancelleri su Comuni in Dissesto

Roma, 11 dicembre 2018 – “Una deroga del Governo centrale assicuri la stabilizzazione dei precari e le assunzioni di tecnici esperti e ragionieri nella pianta organica nei comuni in dissesto”. È la richiesta contenuta nell’ordine del giorno dei lavori in aula della deputata del Movimento Cinque Stelle Azzurra Cancelleri.

“Ho ritenuto prioritario ed indispensabile portare in aula questa richiesta – dice – dopo le segnalazioni dei Sindaci ed anche in virtù della pubblicazione del documento del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti Contabili. Quella che viene fuori è una vera e propria emergenza, soprattutto al Sud: qui siamo di fronte ad una crisi generale preoccupante. I dati parlano chiaro: solo nel 2017 sono 67 gli enti locali deficitari in bilancio; 151 quelli dichiarati in pre-dissesto e 107 quelli invece già in dissesto. La maggior parte sono piccoli comuni della Campania, della Calabria e della Sicilia”.

“La manovra che propongo – conclude – potrà garantire l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini che risiedono in questi Comuni che molte volte devono fare i conti con una carenza di personale in servizio nella pianta organica. Auspico che l’impegno veda l’attuazione concreta già nell’iter della Legge di Bilancio in Senato”.