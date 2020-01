Il Comitato promotore per i Diritti dei Cittadini su fondi del Bilancio Partecipato

Questo Comitato venuto a conoscenza e confermato dalla S. V. dell’ ASSEMBLEA che si terrà a Sala Cerere il giorno 10 c. m., riguardante il bilancio partecipato per proporre i cittadini come spendere i 30.000 euro messi a disposizione de! bilancio comunale, propone o meglio ripropone come si evince dall’incontro avuto con la S. V. il 9 dicembre 2018, così anche con gli Assessori di loro competenza, consegnando anche delle fotografie di bozzetti per alcune, che si allegano copia, riguardante la realizzazione di due monumenti rappresentative dell’economia ennese del passato: le miniere con i zolfatari che ci lavoravano e l’agricoltura per i contadini che ci sembra giusto realizzarli per la memoria storica della città; altre proposte fatte precedentemente che si ripropongono sono: il bozzetto da inserire nel pilastro di pietra viva che rappresenta materialmente l”‘UMBILICUS SlClLIAE” che si trova (ora) vicino la Chiesa di Montesalvo da non confonderla con l’obelisco della pace da alcuni anni realizzato, che questo Comitato ritiene come già scritto di essere collocato in un altro posto che potrebbe arricchire la cosiddetta “rotonda” di S. Anna-Ferrante; da inserire delle targhe con didascalia e segnaletica in tutti i siti culturali-turistici, elenco con la didascalia da questo Comitato fornito alle SS. LL. che leggono per conoscenza nel passato compreso al Villaggio di Pergusa dove avvenne il Ratto di Proserpina che a spese dell’ex provincia fu installata una nuova lapide con le parole di Ovidio, inaugurata il 28 giugno 2010 oltre a quella istituita nel’ 1960 dal Sindaco Vittorio Ugo Colajanni rimasta “prigioniera” dentro la recinzione dell’autodromo che nessuno a suo tempo si occupò di questo e una segnaletica che indica la presunta grotta da dove uscì Plutone con il suo carro per rapire Proserpina; ma è anche giusto produrre dei souvenir rappresentativi conosciuti in tutto il mondo: sia il Ratto che la statua di Euno il primo che si ribellò contro la schiavitù. nel mondo. Ma è giusto ancora fare presente per il turismo, da rendere visitabile la grotta della Spezieria con i 65 nicchie scavate nella roccia.

