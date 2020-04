“IL COACH #1 CON UNA GAMBA SOLA”: il 21 Aprile sulla Pagina FB Cirs Istruzione #Diretta LIVE #Evento alle ore 18.30

MARTEDÌ 21 Aprile sulla Pagina FB Cirs Istruzione #Diretta LIVE #Evento alle ore 18.30

Insieme al Direttore Generale Salvo Lo Bianco, Ospite della Diretta:

Arturo Mariani – “IL COACH #1 CON UNA GAMBA SOLA”

Titolo della #DirettaEvento: “Con il Piede giusto… sogno e coraggio”

Chi è Arturo Mariani?

Imprenditore, scrittore, autore di Best-Seller, atleta internazionale, oltre che Life Coach tra i migliori in Italia, Arturo Mariani ha creato il modello di sviluppo personale e professionale più efficace al mondo, pratico ed esperienziale: milioni di italiani provenienti da ogni regione hanno partecipato alle sue testimonianze, ed ai suoi eventi formativi LIVE!

Milioni di persone hanno trovato ispirazione ed hanno cambiato la loro vita dopo aver conosciuto Arturo

Arturo ha prestato la sua consulenza a leader aziendali in tutta Italia, e collabora tutt’oggi con numerose aziende nazionali ed internazionali

Arturo Mariani è un filantropo attivo: ha avviato programmi in più di 500 scuole e università, organizza incontri con i carcerati e forma annualmente milioni di ragazzi in tutta Italia

Nel 2016 ha portato la sua testimonianza allo stadio Olimpico con più di 70.000 partecipanti, in mondovisione. In quella stessa occasione ha incontrato e conosciuto in udienza privato Papa Francesco

Presenza attiva nelle maggiori televisioni e programmi italiani tra cui Domenica In, S’è fatta notte di Maurizio Costanzo, Rai sport, TG2, TG3, TG5, LA7, RETE4, TV2000, e tanti altri

Ha giocato per più di 7 anni a livello professionistico internazionale con la Nazionale Italiana di Calcio amputati, disputando un Mondiale, un Europeo e diversi tornei internazionali

