IL CIBO DA STRADA DI NINO ‘U BALLERINO FINO A STASERA A MONREALE

IN OCCASIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DI “MONREALE FOOD FEAST”

15 settembre 2019

Grande successo per Nino ‘u Ballerino ospite della kermesse “Monreale Food Feast” in programma fino a stasera nella cittadina normanna.

La prima edizione della manifestazione, dedicata al cibo da strada, alle birre artigianali e alla musica, ha avuto inizio venerdì 13 settembre: lo street food del celeberrimo focaccere palermitano ha registrato un altissimo gradimento tra i visitatori sin dalla prima serata.

“Grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono – afferma Nino – per avere dato vita a una bellissima occasione per gustare le migliori produzioni locali: dato il successo ottenuto, c’è da scommettere che la manifestazione avrà un seguito”.

Negli scorsi giorni, Nino ha inoltre deliziato con le proprie specialità anche il territorio di Baucina, piccolo Comune di Palermo dove si sono tenute le solenni celebrazioni in onore di Santa Fortunata, alla quale il focaccere è molto devoto.

“Da Baucina a Monreale – spiega – passando per altri territori della provincia di Palermo e dell’intera Sicilia, è sempre bello comunicare attraverso il cibo da strada e la tradizione che esso racchiude”.