Pietro Maugeri «Onorato di guidare un’organizzazione

che Papa Francesco ha paragonato a un albero»

Il Banco Alimentare della Sicilia onlus a Roma per l’udienza privata

della FEBA con Papa Francesco

CATANIA, 18 MAGGIO 2019 – «Dobbiamo continuare a combattere contro lo spreco alimentare. Sono molto onorato di guidare un’organizzazione che Papa Francesco, stamattina, ha paragonato a un albero che trasforma l’aria irrespirabile in ossigeno, che non trattiene quest’aria per sé ma la mette a disposizione di chi ha bisogno. Donare cibo a chi non ne ha, non è un semplice servizio ma una porta aperta a una relazione autentica che regala un senso di premura e di amore. Ecco l’importanza del paragone con l’albero e della sua fondamentale capacità di produrre ossigeno. Le parole dette stamattina da Papa Francesco premiano i nostri sforzi e ci spingono a moltiplicarli. Oggi più che mai sento il senso profondo di ciò che facciamo attraverso il Banco Alimentare: raccogliere cibo per ridistribuirlo a chi ha fame e non per distruggere».

Queste sono state le parole del presidente del Banco Alimentare della Sicilia onlus, Pietro Maugeri, subito dopo l’udienza privata di Papa Francesco con la Federazione Europea dei Banchi Alimentari