I VINI RIVOLUZIONARI DELLE GIOVANI DONNE DEL VINO SICILIANE A VINITALY 2019

I VINI RIVOLUZIONARI DELLE GIOVANI DONNE DEL VINO A VINITALY 2019

IL 7 APRILE AL VIA IL VINITALY. PRIMO APPUNTAMENTO IMPORTANTE, LA DEGUSTAZIONE DELLE PRODUTTRICI UNDER 40, TRA CUI LA SICILIANA GIOVANNA CARUSO, APRE IL FITTO PROGRAMMA VERONESE DELL’ASSOCIAZIONE. TANTISSIMI EVENTI E LA CENA AL PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA. LE DONNE DEL VINO DELLA SICILIA AL PADIGLIONE 2 DI VINITALY. LA CONVENTION NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE DAL 28 AL 30 GIUGNO, SULL’ETNA, A CASTIGLIONE DI SICILIA.

Per le Donne del Vino, Vinitaly 2019 si apre domenica 7 aprile (ore 15 sala Tulipano, Palaexpo) con i vini rivoluzionari delle giovani produttrici. Una degustazione che coinvolge otto vini creati da altrettante vignaiole under 40. Davanti hanno cento tra giornalisti, master sommelier, buyer e palati esperti provenienti da tutto il mondo. L’assaggio è guidato da Ian D’Agata, Senior Editor Vinous, autore di «Native Wine Grapes of Italy» unico libro scritto da un italiano ad avere vinto il premio Louis Roederer International Wine Awards Book of the Year.

«Si tratta di una degustazione rivoluzionaria – dice Donatella Cinelli Colombini, presidente nazionale delle Donne del Vino – e capace di mostrare lo straordinario contributo di valori, creatività e talento apportato dalla nuova generazione dell’enologia italiana. Vini di professioniste sotto i 40 anni di età, nati in zone molto diverse d’Italia, mostrano le scelte coraggiose di giovani donne che, con la loro vicenda personale e le loro scelte enologiche, stanno puntando veramente in alto. Alcuni di questi vini hanno già raggiunto il successo, altri stanno creando delle autentiche tendenze e in certi casi sono delle sorprendenti rivelazioni».

Le giovani vignaiole sono: Maria Vittoria Maculan, 34 anni Maculan (Veneto), Valvolpara – Vespaiolo Breganze Doc 2018; Benigna Sorrentino, 34 anni, Sorrentino Vini (Campania), Benita ’31 – Vesuvio Bianco Doc 2018; Serena Darini, 25 anni, Cantina Colognola Tenuta Musone (Marche), Incauto – Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2018 Biologico; Silvia Mandini, 37 anni, Mossi 1558 (Emilia Romagna), Semi Croma – Rosato Vino Da Tavola 2018; Elisabetta Pala, 34 anni, Mora&Memo (Sardegna), Nau – Cannonau Di Sardegna Doc 2017; Giovanna Caruso, 31 anni, Caruso & Minini (Sicilia), Naturalmente Bio Perricone – Rosso Sicilia Igt 2017; Elena Fucci, 38 anni, Azienda Agricola Elena Fucci (Basilicata), Titolo – Aglianico Del Vulture Doc 2017; Elisabetta Donati, 29 anni, Azienda Agricola Donati Marco (Trentino Alto Adige), Moscato Rosa Vigneti Delle Dolomiti Igp 2018.

“ In quella sede infatti, non rappresenterò solamente la mia azienda, ma tutta la Sicilia- dice Giovanna Caruso, 31 anni, export manager di Caruso &Minini-E la mia felicità è ancora più grande perchè porterò all’attenzione di centinaia di persone un vitigno che fino a qualche tempo fa era a rischio di estinzione: il Perricone, detto anche Pignatello. Fino a ieri producevamo un Perricone in purezza vinificato in acciaio, oggi non vi è solo la purezza ma, grazie ad un progetto che ho voluto fortemente e che ho portato avanti in azienda, abbiamo anche la sostenibilità: nasce così il nostro Perricone Naturalmente Bio.” Un vitigno che, ricco di resveratrolo e piceatannolo, aiuta il sistema cardiovascolare.

Le giovani inaugurano la quattro giorni veronese, dal 7 al 10 aprile, con un programma fitto per l’Associazione nazionale. Quest’anno le delegazioni regionali protagoniste sono Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Marche. A loro il compito di sviluppare il tema dell’anno 2019 «Donne vino e design» attraverso conferenze e incontri durante la fiera.

“Il Vinitaly è un immancabile appuntamento per le Donne del Vino: importante momento di confronto, incontro, scambio di idee- afferma Roberta Urso, delegata regionale della Sicilia- Una vetrina internazionale ove proporre novità e dare la possibilità di ascoltare le storie dei nostri vini e dei nostri territori, all’insegna della bellezza e delle sostenibilità. Noi socie della delegazione Sicilia aspettiamo a braccia aperte chi vorrà incontrarci, al padiglione 2, Vini di Sicilia, dal 7 al 10 di Aprile”.

Il prossimo appuntamento dell’Associazione Donne del Vino, la convention nazionale che si terrà a Castiglione di Sicilia, uno dei borghi più belli d’Italia, sull’Etna, dal 28 al 30 giugno.