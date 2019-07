I più forti d’Europa al 7° Rally di Roma Capitale

Ci sono tutti i big dell’European Rally Championship e del Campionato Italiano Rally alla gara organizzata da Motorsport Italia dove si vivranno sfide stellari dal 17 al 21 luglio con i giovani in primo piano. 22 nazioni presenti e 12 case auto rappresentate

Roma 12 luglio 2019. Dal 17 al 21 luglio al centro della scena motoristica internazionale ci sarà il 7° Rally di Roma Capitale. La competizione organizzata da Motorsport Italia sarà un evento dai molteplici aspetti che metterà Roma, la Ciociaria e Ostia sotto i riflettori internazionali poiché 5° round di European Rally Championship e Campionato Italiano Rally, i due massimi campionati che hanno richiamato nella città eterna i migliori equipaggi sulla scena ed i giovani e promettenti talenti emergenti. Lo start della gara sarà nel cuore di Roma a Castel Sant’Angelo alle ore 19 di venerdì 19 luglio. Il traguardo domenica 21 luglio a Ostia Lido alle 20.30.

I polacchi Lukasz Habaj e Daniel Dymurski su Skoda Fabia R5 arrivano da leader europei in Italia, reduci dal successo portoghese alle Azzorre e con due podi in Spagna e in casa lo scorso 30 giugno, sulla scia c’è l’equipaggio della Citroen C3 R5 formato dai russi Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov vincitori al Rally Poland. Terza posizione in classifica continentale per i giovani britannici Chris Ingram e Ross Whittock anche loro su Skoda Fabia e leader della classifica ERC 1 Junior, con cui hanno ottenuto il miglior risultato sul podio in Portogallo, su Volswagen Polo R5 dall’Ungheria Norbert Herczig e Ramòn Ferencz, o gli altri protagonisti dell’ERC Junior come i ceki Filip Mares e Jan Hlousek su Skoda continueranno la risalita in classifica assoluta e di ERC 1 Junior. Ma dalla Lettonia arriva Martins Seks su Skoda e dal Giappone Harai Hiroki su Citroen C3, entrambi a caccia di punti anche per la classifica Junior. Svetta nella scena internazionale il nome dell’italiano Andrea Nucita, il messinese che sulla Fiat Abarth 124 sulla quale è navigato da Bianca Alina Pop, è già in posizione da podio di ERC2 e in lotta per il titolo di RGT.

Tutti presenti i migliori del Campionato Italiano Rally dove svetta il nome dei leader vincitori di gara 1 in Sardegna Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, il trevigiano ed il toscano vincitori dell’edizione 2018 sulla Skoda Fabia R5 schierata dal Team Loran, tallonati dall’equipaggio della Citroen Italiana formato dal friulano Luca Rossetti affiancato dalla veneta Eleonora Mori che sulla C3 R5 vantano ben quattro podi compresa la doppia gara al Rally Italia Sardegna. All’inseguimento del vertice c’è il romagnolo Simone Campedelli con Tania Canton alle note, i vincitori della targa Florio che a Roma disporranno dell’ultima evoluzione della Ford Fiesta R5 appena preparata da M-Sport. Rilancia la sfida su Skoda Fabia il giovane lombardo Andrea Crugnola affiancato da Pietro Ometto ed attualmente 5° in classifica CIR. Protagonista della nuova esperienza con Hyundai Motorsport Italia il veronese Umberto Scandola che navigato da Guido D’Amore sulla i20R5, è salito sul podio nella gara d’esordio al Rally Italia Sardegna. Da leader al via di Roma l’equipaggio ufficiale Peugeot leader della classifica due ruote motrici formato dal toscano Tommaso Ciuffi e dal piemontese Nicolò Gonella sulla 208 R2.

Larga la rosa dei giovani, tutti presenti a Roma, in corsa per la serie continentale e per il tricolore che sulle vetture due ruote motrici in configurazione R2 avranno occasione di confronto diretto sugli asfalti laziali. Il norvegese Sindre Furuseth, cone tre podi all’attivo comanda la classifica ERC 3 Junior, ma a sole 3 lunghezze è tallonato dallo spagnolo Efren Llarena, che a sua volta vanta la vittoria in Portogallo e il podio in casa, entrambi su Peugeot 208 R2. Molto vicino al vertice anche l’estone Ken Torn su Ford Fiesta R2, vincitore delle ultime due gare, seguito dal portoghese Pedro Antunes su Peugeot, mentre su Opel Addam c’è lo svedese Elias Lundberg.

Il 23enne palermitano Marco Pollara con tre vittorie, comanda saldamente la classifica di Campionato Italiano Rally Junior, dove tutti i protagonisti sono impegnati al volante delle Ford Fiesta R2b. Seconda piazza per il molisano Giuseppe Testa, reduce dal successo sardo in gara 1 e con cui è duello annunciato sulle strade laziali, ma pronto all’affondo ci sono il toscano Mattia Vita, il piacentino Andrea Mazzocchi ed il campano Pasquale Pucella.

Sempre riservato ai giovani il terzo round del monomarca Italiano di casa Peugeot dove con le 208 R2B lotteranno per il vertice il leader lombardo Davide Nicelli seguito da vicino dal piacentino Giorgio Cogni e dal trentino Alessandro Nerobutto.

Sono disponibili immagini video e foto della presentazione. Tutte le info sono disponibili su www.rallydiromacapitale.it e sulla rinnovata e funzionale app rallydiromacapitale, disponibile su google play e apple store.