I.I.S. “Fortunato Fedele Agira”: Formazione on the job – Professionisti del proprio sapere – Cracovia 2019

I.I.S. “Fortunato Fedele”: Formazione on the job – Professionisti del proprio sapere – Cracovia 2019

Cracovia. Si è concluso il 5 luglio il periodo di stage/studio per 15 allievi dell’I.I.S. “F.Fedele” di Agira, il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo dal titolo: Formazione “on the job”. Professionisti del proprio sapere – Cracovia 2019. Iniziativa che ha offerto a 15 ragazzi, 9 dell’ alberghiero di Centuripe e 6 dell’istituto Tecnico di Regalbuto un altra magnifica esperienza per crescere e conoscere altre realtà europee. Il progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-5, destinato agli allievi del Fortunato Fedele, ha visto dal 7 giugno al 5 luglio, futuri chef, maitre, barman, pasticceri e tecnici della manutenzione operare in aziende 4 e 5 stelle della splendida città polacca, per citarne alcuni Hotel Stary e Pod Roza. I docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa nuova esperienza di formazione on the job, sono i tutor proff. Antonio Sportaro ed Elena Costanzo e gli accompagnatori proff. Mario Luciano e Silvana Gallo, i quali dichiarano – a Cracovia i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità d’imparare l’arte di internazionalizzare i piatti, ma anche di contaminare la cucina europea con i prodotti tipici italiani, soprattutto quelli della Sicilia, ennesi e delle terre dell’Etna. Inoltre hanno avuto la possibilità di perfezionare l’uso delle lingue straniere e vedere da vicino come si lavora in locali e hotel frequentati da clienti molto esigenti.

Sono state effettuate escursioni guidate: a Krakow e Wadowice (città natale di papa Giovanni Paolo II), al National Museum di Krakow, alla Miniera di Sale Wieliczka, a Warsavia capitale della Polonia ed Aushwitz-Birkenau. Quest’anno abbiamo scelto di far operare i nostri allievi in hotel che rappresentano oltre che l’ospiatlità di qualità polacca, anche un opportunità di lavoro futuro. Sono aziende di altissimo livello presso le quali i nostri allievi, hanno verificato il loro grado di preparazione raggiunto frequentando il nostro Istituto – afferma il prof. Sportaro – Si tratta di una significativa esperienza che permette a ciascun allievo di sperimentarsi in un ambiente lavorativo non simulato e contribuisce a consolidare le conoscenze e competenze maturate in aula. Lo stage, oltre ad avere un valore altamente formativo rappresenta indubbiamente un’esperienza molto forte sia dal punto di vista formativo che umano.

Importante la collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia, diretto dal dott. Ugo Rufino e con la Console onorario dott.ssa Katarzyna Likus partners del progetto che grazie alle collaborazioni congiunte hanno permesso di consolidare e favorire il sapere e confermare i rapporti professionali e culturali dei nostri allievi.

Conclude il Dirigente Scolastico prof. Serafino Lo Cascio – con questa proposta progettuale abbiamo voluto rendere completo il percorso di studi dei nostri allievi attraverso un’esperienza decisiva di alternanza scuola lavoro all’estero. Alla conclusione del progetto le figure formate, oltre a svolgere le proprie specifiche mansioni, hanno preso coscienza dell’intera organizzazione aziendale, per comprendere al meglio il proprio ruolo all’interno del team di lavoro.