I Cuochi ennesi protagonisti al Cooking Fest di Catania

Una “robusta” delegazione quella ennese dei Cuochi che da oggi e per i prossimi sarà impegnata sia al Congresso regionale dei Cuochi siciliani in corso al Centro Fieristico Le Ciminiere che al Cooking Fest che si terrà invece alla Villa Bellini. Oggi la delegazione della Fic ennese presieduta da Carlo Mantegna nella sua presentazione a tema ha presentato “L’alimentazione dei bambini nella ristorazione siciliana” ed in particolare come incentivare i bambini a mangiare in particolare i legumi. Tutte le preparazioni saranno eseguite con prodotti tipici del territorio ennese. Le altre delegazioni provinciali hanno presentano: Catania: Salute a tavola: “Prevenire con gusto e consapevolezza”; Siracusa Frutto del benessere (limone fiemminello, arancia rossa e il ciliegino di Pachino); Ragusa La produzione lattiero casearia, con la “Razza Modicana” e non solo; Trapani La tradizione araba continua ancora oggi, il cuscusu, Il sale e l’olio; Agrigento Nutrirsi di cultura e di prodotti che rappresentano da sempre la Sicilia; Caltanissetta; Grani antichi (maiorcone) e legumi per una sana alimentazione; Messina Pesce azzurro e molluschicoltura: sostenibilità e salute per l’alimentazione del futuro; Palermo: “Il mandarino nella cucina e nella pasticceria delle tradizioni” – La tradizione dei Monzù: nel pomeriggio previsto anche un convegno dal tema “La salute è a tavola”

i cuochi siciliani custodi delle tradizioni preparano un futuro sostenibile. Ma i cuochi ennesi saranno anche presenti al Cooking Fest che trasformerà sino al 2 aprile il capoluogo etneo nella capitale italiana del Gusto. Attesi oltre 1000 cuochi da tutta Italia visto che l’evento coincide anche con il Congresso Nazionale Fic.

