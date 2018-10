I Camminatori della Trasversale Sicula sono arrivati a Calascibetta

Sono arrivati oggi sabato 27 ottobre a Calascibetta via Villarosa i camminatori della seconda edizione della trasversale sicula, partiti lo scorso 7 ottobre da Mozia e che dopo 40 giorni attraversando la Sicilia raggiungeranno Kamarina. E ad attenderli in questa prima tappa nell’ennese anche un gruppo di camminatori locali tra cui “un Camminatore di Santiago di Compostela. I camminatori stasera pernotteranno nel centro xibetano e domani per loro una intensa giornata con incontri promossi dalla locale sezione della Pro Loco e altre associazioni e visite ad importanti siti come il villaggio Bizantino e la Necropoli Realmese.

