GUARDIA DI FINANZA ENNA – VISITA DEL COMANDANTE

REGIONALE SICILIA – GENERALE DI DIVISIONE RICCARDO

RAPANOTTI – AL COMANDO PROVINCIALE.

Il Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Riccardo Rapanotti, si è

recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna.

Accolto dal Comandante Provinciale – Col. t. ISSMI Giuseppe Licari – il

Comandante Regionale si è subito soffermato con il personale appartenente a

tutti i Reparti, ai quali, dopo aver ricordato l’importanza della missione

istituzionale affidata al Corpo, ed il forte impatto sociale delle attività svolte per la

sicurezza economico-finanziaria del Paese, ha manifestato il proprio

apprezzamento per l’impegno profuso e per i significativi risultati conseguiti dai

Reparti.

Nella circostanza ha ringraziato della loro partecipazione i rappresentati

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – A.N.F.I., chiamati a rinsaldare il

legame delle Fiamme Gialle, tra passato e presente.

Nel corso della visita, il Colonnello Licari ha rassegnato i significativi dati

dell’attività operativa svolta nel 2019, evidenziando la complessa e proficua

azione di polizia economico finanziaria dispiegata in tutto il territorio ennese

attraverso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, il Gruppo e le Tenenze di

Nicosia e di Piazza Armerina, a tutela non solo degli interessi erariali, ma

soprattutto di quella parte maggioritaria dell’economia sana, assediata da una

congiuntura sfavorevole e dal proliferare di fenomeni illeciti di sistema, che ne

aggravano gli effetti.

Visite: 72