GLI ITALIANI FESTEGGIANO HALLOWEEN?

Di Alice Garofalo

Halloween si avvicina e, benché non sia una festività italiana, anche nel nostro Paese si sta diffondendo l’usanza di uscire mascherati da mostri e streghe e bussare alle porte chiedendo dolcetto o scherzetto.

Ma perché si festeggia Halloween? Qual è la sua origine?

Molti di voi staranno già pensando alla leggenda di Jack O’Lantern raccontata ai bambini di tutto il mondo ma, appunto, non è altro che una storia raccontata ai bambini.

Halloween ha origini molto più remote, remote quanto le prime feste dedicate agli dei. Esatto! Halloween è una festa pagana, al pari di Ferragosto e delle feste che sono state sostituite da quelle cristiane come il Natale e Pasqua che però conservano ancora qualche rituale pagano, come addobbare l’albero di luci che prima veniva addobbato con candele, e nascondere uova di cioccolato in giardino per i Francesi, mentre originariamente venivano seppellite come tributo di fecondità alla Terra.

Halloween, deriva dall’anglosassone “all hallows eve” ossia la vigilia di Ognissanti. Originariamente, però, veniva chiamato Samhain e corrispondeva al Capodanno celtico ed era festeggiato anche in Italia fino ai primi secoli dell’Era Cristiana, quando ancora qualche credente pagano resisteva in occulto.

Poiché i Celti erano un popolo che viveva prevalentemente di pastorizia, i loro ritmi erano dettati dall’allevamento del bestiame e di conseguenza anche le preghiere da fare alle divinità per un anno ricco di cibo. Infatti per i Celti la fine dell’anno corrispondeva alla conclusione delle giornate calde, quando il buio e il freddo aumentavano e le greggi si riportavano a valle. Così, si riunivano nelle case a raccontare storie e leggende. Samhain infatti, in gaelico significa “fine dell’estate”.

Questa festività era dedicata tanto alla morte quanto alla rinascita: durante l’inverno la natura sembra morire ma in verità si rinnova sottoterra dove anche i morti riposano.

Infatti, sull’osservazione oggettiva dei mutamenti naturali, si crea parallelamente il significato simbolico della trasmigrazione delle anime verso una nuova vita. Per la maggior parte delle religioni pagane, la notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre si dissolve il velo che separa il mondo dei morti con quello dei vivi e le anime dei defunti tornano a vagare indisturbate tra di noi. I Celti, sapendo che non tutti gli spiriti venivano in pace, offrivano sacrifici animali agli dei per l’inizio del nuovo anno e poi indossavano pellicce e maschere di animali per terrorizzare e allontanare gli spiriti. Tuttavia, quando la festività si diffuse in Irlanda, piuttosto che spaventare gli spiriti, si offriva loro dei dolcetti e del latte per far si che coloro che bussassero alle porte dei familiari non facessero qualche “scherzetto”. Vi suona familiare?

Sebbene in Italia non si festeggi Halloween, anche di questa festa qualcosa e rimasto tanto che il primo di novembre si onorano i defunti, magari non gli si porta latte e dolcetti, ma li si va a trovare al cimitero portando fiori. Inoltre, quando i bambini si svegliano la mattina si dice loro che lo spirito di qualche parente morto è passato da casa lasciando un regalo per loro.

In alcune città Italiane, Halloween è ancora molto sentito, ad esempio nell’Emilia Romagna e in Toscana dove le religioni pagane erano molto presenti. Addirittura a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, l’intero borgo diventa uno scenario horror e si dedicano tre giorni di festa a tema con giochi, convention, musica e sfilate che si svolgono, guarda caso, su quello che si chiama “Ponte del Diavolo”.

Quindi, cari Italiani, forse non festeggiate Halloween come si festeggia nella maniera convenzionale in altre parti del mondo, forse lo chiamate in maniera diversa ma state festeggiando (e onorando) tutti la stessa cosa.