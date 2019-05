GLI ALUNNI DEL PANNELLA-VALLAURI DI REGGIO CALABRIA IN STAGE DI INTEGRATORE DI SISTEMI I LIVELLO E PROGRAMMAZIONE DI DOMOTICA DI II LIVELLO ALLA C.R.E.A. DI RAGUSA IL 27 MAGGIO

Il “Pannella-Vallauri” inizierà uno stage di 120h il 27 maggio 2019 grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il Progetto “La Scuola entra in Azienda, modulo Integratore di Sistemi di I livello e programmazione domotica di II livello”. Lo stage è rivolto agli alunni più meritevoli selezionati dall’Istituto scolastico.

Esperto designato dalla C.R.E.A. di Ragusa Salvatore Battaglia il Tutor Scolastico Prof.ssa Antonella Iachino

Il Corso prevede – Controllo integrato di una villa integrata con sistemi di “Domotica” un corso rivolto a studenti interessati ad apprendere e accrescere le proprie competenze nel campo dell’automazione e del controllo integrato di una qualsiasi tipologia di uso tramite un impianto domotico.

Argomenti Programmati di I livello: Principi fondamentali di automazione per una villa intelligente; Panorama sulle architetture del sistema; Principi di progettazione impiantistica; Logiche di distribuzione centralizzate e decentralizzate; Presentazione dei vari standard; Descrizione di applicazioni e soluzioni per le diverse tipologie di edifici; Confronti fra gli impianti tradizionali e domotici: vantaggi e svantaggi; Analisi economica; Progettazione e programmazione di un impianto domotico con Vantage e Integrazione dell’impianto domotico con le varie forme impiantistiche.

Realizzare corsi di formazione all´interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia. Il Progetto fa parte dei PON che intendono fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all´interno delle aziende, per garantire loro esperienze “sul campo e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione; uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l´inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.

Il percorso formativo prevede una forte integrazione fra parte teorica e pratica: lo stage permette, infatti, di applicare e sperimentare quanto appreso usando i dispositivi e le strumentazioni dell´ azienda. L’Ente Gestore dell’attività è l´Istituto ” Pannella-Vallauri ” accreditato per la Formazione Superiore e per la Formazione Continua.

