Giovani Emergenti: Piazza In Diretta: Apocalisse è l’ultimo singolo del giovane cantautore piazzese Simone Minacapelli.

Apocalisse è l’ultimo singolo del

giovane cantautore piazzese Simone Minacapelli. Appena 22 anni, Simone è un volto noto nella città dei mosaici per le sue riconosciute e apprezzate doti calcistiche. Dal calcio alla musica il passo è breve e Simone decide di debuttare come rapper lo scorso aprile 2019, con la pubblicazione del primo inedito “Questa Terra”, un pezzo di prima presentazione al pubblico con un exploit di visualizzazioni, in poco tempo, quasi 30.000 sulle piattaforme YouTube e Spotify. Un progetto che offre un immenso valore alla città natale e valorizza l’intera gioventù locale, esaltando la funzione delle famiglie piazzesi. In collaborazione con l’etichetta “Teca Production” di Rosario Furnari, lavora ai suoi progetti musicali con altri giovani produttori emergenti , AL e Niccolò Centonze. A giugno 2019 un’altra chicca il “Viaggio #1″, la prima di un trittico di tracce, con “Viaggio #2” e “Viaggio #3”, un vero e proprioexcursus mentale, tra riflessioni e pensieri di grande attualità . A settembre pubblica l’inedito “Tu non sai”,prodotto con uno studio salernitano (Area51Records).

Ai primi del 2020 prende corpo la traccia “Piazza Armerina”, una collaborazione con un altro artista piazzese, Mirko Palma in arte “Empi”,,che ripercorre ancora una volta il profondo amore verso la propria terra, nonostante quest’ultima non offra le migliori opportunità per i giovani dell’oggi. Simone Minacapelli continua la sua appassionata avventura , pubblicando sia su Spotify che su Youtube un altro singolo, l’ultimo, “Apocalisse”, che anticipa il progetto più importante della sua giovane carriera musicale, il suo primo album. Una traccia rinvenibile sulle piattaforme musicali, nella quale Simone parla di un’Apocalisse, mutuando uno stato d’animo che, in proporzioni diverse, coinvolge ciascuno di noi, in un periodo così tragico per la popolazione del mondo intero. Tutte le produzioni di Simone Minacapelli sono presenti in tutte le piattaforme digitali di musica.

Ranieri Ferrara

Visite: 36