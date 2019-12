Giornata Mondiale del Suolo: il suolo radice della vita dell’uomo; a Troina lo Celebrano numerosi Istituti Comprensivi dei comuni nebroidei

Giornata Mondiale del Suolo: il suolo radice della vita dell’uomo

Splendida giornata di festa a Troina, ricca di momenti significativi, per celebrare il Suolo e la

sua salvaguardia. Grande entusiasmo e partecipazione per l’evento che ha coinvolto migliaia di

studenti dell’I.C “G. Marconi” di Sant’Agata di Militello; dell’I.C “G. Tomasi di Lampedusa” di

Capo d’Orlando; dell’Istituto Comprensivo Statale Torrenova; dell’Istituto Comprensivo Statale

Tusa; dell’I.C. “Capizzi- Cesarò” e dell’I.C “Don Bosco” di Troina.

Questo importante momento di riflessione dal titolo “Vivere nel suolo”, è stato realizzato in

collaborazione con l’Ente Parco dei Nebrodi, con la Società Italiana della Scienza del Suolo, con

l’Università degli Studi di Palermo, con l’Istituto “Don Bosco” di Troina e con il patrocinio delle

Amministrazioni dei Comuni di Troina, di Gagliano C. To e di Cerami.

“Vivere nel suolo” è stata la tematica centrale su cui ha ruotato l’intera giornata e che ha visto

la partecipazione di ospiti illustri, dal profilo internazionale, per focalizzare l’attenzione sull’

importanza del Suolo e sulla promozione di una gestione sostenibile. Carmelo DAZZI – Presidente

della Società Europea per la Conservazione del Suolo, Sara MARINARI -Vice Presidente della

Società Italiana della Scienza del Suolo, Salvatore GRANATA- Legambiente Nebrodi

,Montessarrat DIAZ – RAVINIA – Presidente della Sezione di Biologia del Suolo della Società

Spagnola della Scienza del Suolo, ospite d’eccezione della giornata, giunta direttamente dalla Galicia

per presenziare al singolare evento.

Gli eminenti ospiti, con il loro prezioso contributo, hanno offerto molti spunti di riflessione,

tutti insieme per conoscere, amare e cercare di salvare quanto di più essenziale alla sopravvivenza

dell’uomo: il suolo

Ad introdurre le celebrazioni sono stati, il Dirigente dell’I.C “Don Bosco” di Troina Viviana

Ardica, che ha sottolineato l’importanza di promuovere l’Educazione Ambientale per sensibilizzare

le future generazioni al rispetto per l’ambiente, mediante la cultura, bene inestimabile; il Sindaco di

Troina , Sebastiano Venezia, che ha esortato vivamente i giovani presenti ad avere “cura” del

Creato e della nostra Madre Terra perché “la stessa struttura dell’uomo profuma ovunque di

argilla” e il Commissario Straordinario E.P.N., Gianluca Ferlito, che ha invitato i ragazzi ad essere

i paladini della tutela ambientale, investendo sullo sviluppo ecosostenibile.

Maria Grasso dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Troina, Massimo Geraci dell’Ente

Parco dei Nebrodi e Giuseppe Lo Papa dell’Università degli Studi di Palermo, hanno sapientemente

curato l’organizzazione dell’evento.

Il momento più atteso della giornata è stato la presentazione e la premiazione dei lavori che

gli allievi, protagonisti indiscussi dell’evento, hanno preparato per il Concorso “Vivere nel Suolo”

edizione 2019-20.

Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei Nebrodi, ha decretato tra le classi vincitrici,

quelle che si sono maggiormente distinte per l’originalità e la creatività con cui hanno affrontato ed

elaborato la tematica in essere. Grande è stata l’esultanza dei vincitori, che avranno l’opportunità di

visitare i luoghi incontaminati del Parco dei Nebrodi.

Musica, poesia e arte, si sono intrecciate in un caleidoscopio di colori ed emozioni che ha dato

vita alla brillante performance musicale dell’Orchestra “Don Bosco” e al suggestivo spettacolo “Il

suolo siamo noi”, a cura dell’Associazione Teatrale “I Viandanti” di Troina .

Le conclusioni della giornata sono state affidate a Giuseppe Miceli, delegato di Roberto La

Galla, Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, che ha auspicato il

prosieguo dell’iniziativa e l’estensione della manifestazione a tutto il territorio regionale.

“Il suolo è una risorsa vivente e fragile di cui aver cura, il suolo è il nostro mezzo di

sostentamento, ora tocca a noi, perché dal suolo dipende la nostra esistenza e quella delle

generazioni future: IL SUOLO SIAMO NOI!”

Visite: 77