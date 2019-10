GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE RURALI :ANCHE IN SICILIA DETERMINANTE IL LORO RUOLO NELLA PRODUZIONE ALIMENTARE

Il 15 ottobre a livello mondiale si celebra la Giornata delle donne rurali. In questa importante occasione anche Confagricoltura Donna Sicilia intende richiamare l’attenzione delle Istituzioni per favorire la permanenza e la crescita dell’imprenditoria femminile in agricoltura.

“Le donne – sottolinea la presidente dell’organizzazione Maria Pia Piricò – sono il perno delle aziende a conduzione familiare e hanno un ruolo chiave nella sostenibilità economica e sociale. In Sicilia, secondo le ultime rilevazioni di Unioncamere, il 20,5% delle imprese condotte da donne rientra nel settore agricolo con un trend di crescita maggiore rispetto alle altre regioni italiane”.

Anche per questi motivi è stata chiamata a Roma, per rappresentare la Sicilia alla celebrazione organizzata da Confagricoltura Donna, l’imprenditrice ragusana Daniela Milana con la sua interessante storia di impresa al femminile. Ad Ispica (RG), nell’azienda biologica di famiglia produce 100 mila chili di carote al giorno, grano, mais, ortaggi e, ovviamente, il ciliegino, il datterino, il pomodoro oblungo e quello a grappolo. e dal prossimo anno l’uva da tavola.

“Ho sempre coltivato un’idea – ci spiega Daniela MIlana – quella di promuovere la mia terra. Questo significa produrre con cura e attenzione per far conoscere la qualità dei nostri prodotti, facendo sentire il profumo del nostro mare e dei nostri territori, ma anche pensare al futuro. In azienda è difficile trovare personale che conosca l’inglese, così ho investito sui più piccoli prima con un asilo bilingue e poi ora, grazie alla sensibilità del preside anche l’elementare oltre ad un orto didattico, con altri imprenditori”.

Palermo,14 ottobre 2019

