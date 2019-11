Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: lunedi a Catania dibattito organizzato dalla Cgil. Iniziative in tutta la Sicilia

Catania, 23 nov – Lunedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Cgil Sicilia e la Cgil di Catania hanno organizzato un dibattito che si terrà partire dalle 9.30 presso la Camera del lavoro etnea ( via Crociferi 40). In programma gli interventi di Elvira Morana ( Cgil Siclia), Angela Battista (Cgil Catania), Alfio Mannino ( segretario generale Cgil Sicilia), Maria Grazia Vagliasindi (Presidente della Corte d’appello di Caltanissetta) e le conclusioni di Tania Scacchetti, segretaria nazionale Cgil. In allegato il programma. Nel corso dell’iniziativa sarà fatto il punto sulla programmazione delle azioni tracciate dalla legge regionale 3 del 2012 contro la violenza sulle donne e sul piano straordinario nazionale. “I dati e il susseguirsi di eventi- dice Elvira Morana, responsabile per le politiche di genere presso la Cgil Sicilia- ci dicono che siamo di fronte a una vera e propria guerra. Per affrontare questo problema- aggiunge- oltre alla prevenzione, alla protezione, alla punizione dei responsabili, occorre affrontare tutti i problemi con cui ancora oggi le donne si scontrano: dal difficile accesso nel mercato del lavoro , alle discriminazioni per i gap economici di carriera ancora presenti che mantengono una cittadinanza paritaria incompiuta”. Al centro del dibattito ci sarà anche il tema della violenza contro le donne nei posti di lavoro, “che rimane tutt’ora fenomeno poco indagato”, dice Morana. Per agevolare l’ emersione e’ stato definito e sara’ distribuito in tutte le aziende un questionario antimolestie. “Puntiamo anche al rilancio dell’accordo gia’ sottoscritto con Sicindustria contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro- sottolinea Morana- che contiamo di replicare con altre associazioni del con lo scopo dell’assunzione di responsabilità da parte dei datori di lavoro”. Dibattiti e iniziative della Cgil si svolgeranno anche in altre città della Sicilia.