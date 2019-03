Ginnastica Artistica, Festival Provinciale a Regalbuto

Festival provinciale della Ginnastica Artistica maschile e femminile stamattina 31 marzo al Palasport di Regalbuto. Oltre 200 atleti ed atlete e spalti gremiti per questo evento che è stato anche valevole come prova regionale Libertas di Ginnastica Artistica. Presenti le società della Consolini Enna, Studentesca Piazza Armerina, Twirling Regalbuto e Body Line Leonforte. Alle premiazioni presente anche il presidente provinciale Libertas Ettore Rivoli. La società prima classificata si qualificava per le finali interregionali Libertas che si disputeranno ad aprile in Abruzzo.

