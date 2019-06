Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

12-13-14 Giugno 2019 – BASILICATA

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un significato simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del rischio. L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.