Forza Italia Enna CAMPIONE SODDISFAZIONE PER ESITO ELETTORALE PREMIATA LINEA DI MICCICHE’

CAMPIONE SODDISFAZIONE PER ESITO ELETTORALE PREMIATA LINEA DI MICCICHE’

Enna – In una tornata elettorale che ha visto, a livello nazionale, il boom della Lega, il tonfo pesante del Movimento 5 Stelle e il calo percentuale di Forza Italia, la Sicilia coglie anche questa volta un risultato importante a due cifre per il nostro partito (miglior risultato in Italia).

Insomma vince anche questa volta la linea politica dettata dal leader regionale Gianfranco Miccichè (nella foto insieme al dott. Campione ) che con una lista arricchita da candidati centristi conquista un dato complessivo attorno al 17%.

In Forza Italia c’è grande soddisfazione, dunque, con l’exploit di Giuseppe Milazzo, capogruppo azzurro all’Ars e fedelissimo di Miccichè, che si piazza poco lontano dal leader Silvio Berlusconi e stacca il concittadino Saverio Romano, con cui c’è stato un duello a distanza sin dalle prime battute della campagna elettorale. In provincia di Enna sono stati 8.048 gli elettori che hanno scelto Forza Italia, nonostante la scarsa affluenza alle urne che ha condizionato l’intera tornata di votazioni.

Naturalmente compiaciuti i dirigenti del partito ennese con in testa il commissario provinciale Salvatore Campione e il portavoce Salvo Cardaci che evidenziano: “in provincia di Enna il partito mantiene percentuali assai significative, grazie ovviamente all’apporto dei candidati voluti dal nostro leader siciliano Miccichè.

I ringraziamenti vanno ovviamente a tutti i commissari cittadini che lealmente e con notevole impegno hanno sostenuto tutti i candidati presenti nella lista. Per quanto ci riguarda – concludono all’unisono Campione e Cardaci – resta in piedi l’idea di aprirci a tutte quelle forze moderate presenti nel territorio alternative agli estremismi e al governo gialloverde che per noi risulta un progetto politico fallimentare. Allora GRAZIE a chi crede ancora nei nostri valori e da oggi stesso si riparte per costruire, anche in provincia di Enna, un polo di moderati che possa reggere l’urto di un quadro politico in disgregazione