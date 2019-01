FORMAZIONE IRIPA Enna : disco verde per l’ avviso 8!

L’ I.R.I.P.A. Sicilia, Istituto di Formazione Professionale e Agenzia per il Lavoro, ente già accreditato presso la Regione Sicilia e il Ministero del Lavoro, con sede ad Enna Bassa in Piazza Piersanti Mattarella 61, continua a proporsi come punto di riferimento per lo sviluppo di occasioni lavorative e di formazione per le aziende e per gli abitanti del territorio. Acquisito il disco verde per i corsi dell’Avviso 8 che garantiscono l’operatività della formazione professionale e assicurano la continuità dei percorsi, l’ Ente fornisce risposte adeguate e coerenti all’utenza.

Già aperte, infatti, sono le iscrizioni ai Corsi, gratuiti, per :

-Operatore Socio Assistenziale (OSA) sede di Enna;

-Collaboratore Polivalente nelle strutture ricettive e ristorative, sede di Villarosa;.

Necessario, per poter partecipare alle attività formative offerte avere, come requisito, quello di essere residente o domiciliato in Sicilia; essere disoccupato e iscritto al Centro per l’ Impiego, avere un età compresa fra i 18 e i 65 anni; essere in possesso della licenza media.

Sarà, inoltre, riconosciuta un indennità di frequenza giornaliera.

Verrà rilasciata, a fine corso, la qualifica spendibile all‘ interno della Comunità europea.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0935 510309.

