Flai Cgil Sicilia: 25 e 26 ottobre il congresso regionale. Apertura alle 15.30 di giovedì

Palermo, 22 ott- Nei giorni 25 e 26 ottobre all’hotel San Paolo Palace di Palermo si terrà il VII congresso regionale della Flai Cgil siciliana, federazione dei lavoratori dell’agro-industria. La categoria, che conta 48.200 iscritti, arriva all’appuntamento dopo avere svolto 260 assemblee congressuali di base nei luoghi di lavoro e nei territori, che hanno visto la partecipazione di 22.115 lavoratori. “Per una Sicilia terra che coltiva legaltà e sviluppo” è il tema scelto per le assise alla quale parteciperanno 134 delegati e che si apriranno alle 15.30 di giovedì con la relazione del segretario generale Alfio Mannino. Alle 17.15 è previsto un saluto di Simona Mafai e alle 19, dopo il dibattito, l’intervento conclusivo di Marco Bermani, segretario nazionale Flai. Venerdi 26, alle 10.30, comincerà una tavola rotonda, coordinata dal giornalista Giorgio Ruta, sul tema “Sicilia: terra di legalità, pace, accoglienza e sviluppo” con la partecipazione di Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi; Giuseppe Bursi, Peesidente delle Cantine Settesoli, Pippo Cipriani di Legacoop Sicilia, Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa. La discussione sarà introdotta da Tonino Russo, segretario regioale Flai Cgil e conclusa da segretario generale della Cgil Sicilia, Michele Pagliaro. Alle 12.50 è in programma un incontro con Pasquale Scimeca in ricordo di Placido Rizzotto e dopo il dibattito ci saranno alle 16.30 le conclusioni della segretaria generale nazionale della categoria, Ivana Galli. Il congresso procederà poi all’elezione degli organismi dirigentk.