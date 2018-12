“Fisiologia di una crisi. Una risposta sistemica” Convegno promosso dall’Associazione “Laudato Si’” Parco Tirreno Residence, via Aurelia 480 – ROMA Venerdì 7 dicembre – ore 17.30

“Fisiologia di una crisi. Una risposta sistemica”. Su questo tema è in programma un Convegno aperto al pubblico su inviti,promosso dall’Associazione “Laudato Si’”,venerdì 7 dicembre a Roma, ore 17.30, presso il Parco Tirreno Residence, in via Aurelia 480.

L’evento sarà l’occasione per presentare tematiche e dinamiche attraverso cui l’Associazione “Laudato Sì” intende promuovere la circolazione di ideali e di buone prassi contenute nella Dottrina Sociale della Chiesa. L’attività della “Laudato Si’”, infatti, si struttura nella consapevolezza che la questione antropologica sia da declinarsi in termini spirituali, sociali e ambientali, al fine di formulare efficacemente un nuovo concetto di leadership di servizio volto al bene della comunità secondo la logica di un sano “competere” non dettato dal mero potere.

Il Convegno si aprirà con la presentazione dell’iniziativa da parte di Paolo Maria Floris, segretario dell’Associazione “Laudato Si’”. Quindi, spazio a 4 macro aree d’ interesse trasversale su cui si aprirà il dibattito in sala: Salvatore Martinez, presidente dell’Associazione “Laudato Si’” e del Rinnovamento nello Spirito Santo, su: “Fisiologia spirituale e sociale della crisi in atto”; Raffaele Bonanni, vice presidente dell’Associazione e già segretario generale della Cisl, su: “Fisiologia della crisi del lavoro”; Francesco Bonini, membro del Consiglio direttivo dell’Associazione e rettore dell’Università Lumsa, su: “Fisiologia della crisi delle Istituzioni politiche”; Cesare Mirabelli, membro del Consiglio direttivo dell’Associazione e presidente emerito della Corte Costituzionale, su: “Fisiologia della crisi dell’Ordinamento giuridico”.

A due anni dalla fondazione, come risposta attuativa all’appello di Papa Francesco rivolto alla Chiesa italiana in occasione del V° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, la “Laudato Si’” ha coinvolto autorevoli soggetti del mondo istituzionale, ecclesiale e accademico e attivato 4 “Lab.Ora – Mille giovani servitori del Bene comune”. Si tratta di incontri residenziali di cinque giorni, fondati sulla dinamica della testimonianza e della trasmissione esperienziale dei saperi, orientati non alla costruzione di aree politiche, bensì alla migliore definizione del “pre-politico” d’ispirazione cristiana.

“Lab.Ora” rappresenta, di fatto, la prima, originale iniziativa inclusiva di nuovi sviluppi e collaborazioni anche sul fronte internazionale: un mirato investimento educativo in cui, attraverso una nuova generazione di giovani preparati e dediti al servizio del Bene comune, l’attenzione è posta sulla valorizzazione delle risorse territoriali in chiave generazionale, per generare una nuova coscienza sociale e un nuovo impegno.

Ad oggi, il progetto si è concretizzato in Campania, Liguria-Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna-Marche: vi hanno preso parte circa 200 giovani laureati e laureandi segnalati di Vescovi delle singole Regioni Ecclesiastiche. Cinquanta di loro saranno presenti al Convegno, proveniente dalle 6 Regioni sopra indicate.

