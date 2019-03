Fillea Cgil Enna INTERVENTI GOVERNO REGIONALE SU STRADE PROVINCIA DI ENNA E INIZIO LAVORI

INTERVENTI GOVERNO REGIONALE SU STRADE PROVINCIA DI ENNA E INIZIO LAVORI

La Fillea Cgil di Enna accoglie positivamente la notizia di stampa che annuncia il finanziamento da parte della Regione Siciliana di 8 interventi per 8,1 milioni di euro per cominciare a rimettere in sesto il disastrato reticolo della viabilità provinciale.

Ad alta voce possiamo dire – dichiara il Segretario Provinciale della Fillea Cgil di Enna Alfredo Schilirò – che il Sindacato Fillea Cgil di Enna ormai da diversi anni denuncia lo stato di degrado in cui versano le strade provinciali e con orgoglio possiamo affermare che anche noi abbiamo contribuito affinchè venissero finanziate delle somme per l’ammodernamento di importanti arterie ennesi.

Certamente , con questo intervento , non verrà risolta la problematica della crisi in edilizia e non verrà sconfitta la piaga della disoccupazione edile in quanto per affrontare questo annoso problema bisognerebbe investire non solo nella infrastrutturazione del territorio ,ma anche nella messa in sicurezza del territorio stesso, nella messa in sicurezza delle scuole, nella messa in sicurezza degli edifici pubblici, nell’abbellimento dei centri storici. Ma riteniamo che questo sia un passo in avanti.

Dunque , il governo e il parlamento , visto che i lavoratori edili non riescono a trovare lavoro e non riescono ad accumulare la contribuzione necessaria per andare in pensione , considerato che la legge Fornero ha spostato l’età pensionabile e la quota 100 non darà alcun beneficio a questa categoria di lavoratori , dovrebbero immettere sempre più risorse per infrastrutture e ammodernamento viario.

Ora, tuttavia – aggiunge il Segretario degli edili Schilirò – chiediamo alle istituzioni, ai funzionari preposti alla elaborazione delle procedure per l’inizio dei lavori, che si muovano celermente in modo da poter avviare nel più tempo possibile i lavori. Siamo ormai troppo stanchi di lentezze e di blocchi nelle procedure per la realizzazione dei cantieri edili. Viviamo nella terra delle grandi incompiute, viviamo nella terra delle grandi opere faraoniche , una per tutte la strada statale 117 , Nord Sud, la cosiddetta strada dei due mari. Questa importante arteria, aggiunge il Segretario degli edili della Cgil di Enna, è in costruzione da 60 anni, fu prospettata come una arteria di grande sviluppo per la Sicilia ma consentì tuttavia di svolgere la campagna elettorale a diversi notabili locali. In realtà la strada in cui oggi si stanno realizzando 2 lotti, ha visto negli anni fallire ben 5 ditte edili, e un grandioso dispendio di denaro pubblico. Considerato che le grandi opere non vengono realizzate, a nostro parere – dichiara Alfredo Schilirò – sarebbe opportuno non stravolgere il territorio tirando una linea diritta nella progettazione dove si ipotizza di realizzare grandi ponti, enormi gallerie ma si provveda a consolidare la vecchia S.S. 117 allargandola in alcune parti , rafforzandola in altre così che, si consentirà alle piccole imprese locali di lavorare e ai lavoratori edili di emanciparsi.

Chiediamo – conclude il Segretario degli edili della Fillea Cgil di Enna Schilirò – che si investa sulla

messa in sicurezza del territorio, come il consolidamento delle strade secondarie che collegano i piccoli centri storici, si investa sulla manutenzione delle strade esistenti consentendo altresì lo sblocco occupazionale in edilizia.

Tutte idee studiate, elaborate e proposte dalla CGIL attraverso il Piano del Lavoro nel 2013.