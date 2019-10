FIGH; LA CHAMPIONS CUP PRESENTATA A CATANIA: IL 24 OTTOBRE VIA ALLE GARE

fonte: figh.it

LA CHAMPIONS CUP PRESENTATA A CATANIA: IL 24 OTTOBRE VIA ALLE GARE

Beach Handball

BEACH HANDBALL

La sede provinciale del CONI, a Catania, ha ospitato questa mattina (lunedì ndr) la conferenza stampa di presentazione della Champions Cup di Beach Handball. Giunta alla sua 6^ edizione complessiva, la manifestazione si svolgerà dal 24 al 27 ottobre prossimi sulla spiaggia del lido “Le Capannine”.

Sarà il secondo anno made in Italy per l’evento considerato come la Champions League del Beach Handball continentale. Sulla cosiddetta Playa, nome del tratto di litorale che ospiterà i tre campi di gara, si affronteranno in tutto 29 squadre – 16 al maschile e 13 al femminile – per un totale di circa 400 tra atlete, atleti, tecnici e addetti ai lavori.

Il Presidente Federale, Pasquale Loria, intervenuto questa mattina in conferenza stampa ha rivolto i suoi ringraziamenti alle autorità politiche e sportive del territorio, rimarcando la volontà di dare una sempre maggiore spinta propulsiva allo sviluppo del Beach Handball, anche e soprattutto in vista di un’annata in cui l’Italia ospiterà a Pescara i Campionati Mondiali.

Ad intervenire anche il Presidente della FIGH Sicilia, Sandro Pagaria; il delegato provinciale del CONI Catania, Enzo Falzone; l’assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi; la rappresentante del lido Le Capannine, Francesca Raciti; la rappresentante della EHF, Ivana Jelic.

Le gare della fase a gironi prenderanno il via la mattina del 24 ottobre, per proseguire sino alle semifinali in programma nel pomeriggio del 26 ottobre. Le due finali 1°/2° posto si giocheranno alle ore 14:30 (femminile) e alle ore 15:30 (maschile).

Tutti gli incontri dei campi 1/2 saranno trasmessi tutti su ehfTV (www.ehftv.com). Il week-end finale sarà raccontato in diretta su Eleven Sports (www.elevensports.com/com). Il sito ufficiale dell’evento è www.cataniachampionscup.com.