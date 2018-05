Festa dello Sport al Porto Antico di Genova con gli azzurri di pallanuoto Gitto e Di Fulvio: da venerdi un week end a tutto ritmo proposto da Uisp e Alce Nero

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy

Ai sensi dell’articolo 13 del codice della D.Lgs. 196/2003, vi rendiamo le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento

I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità:

1)fornire l’accesso ad aree riservate del Portale e di Portali/siti collegati con il presente e all’invio di comunicazioni anche di carattere commerciale, notizie, aggiornamenti sulle iniziative di ennapress.it e delle società da essa controllate e/o collegate e/o Sponsor.

2)eventuale cessione a terzi dei suddetti dati, sempre finalizzata alla realizzazione di campagne di email marketing ed all’invio di comunicazioni di carattere commerciale. 3)eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;

4)gestione contatti;

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con le seguenti modalità:

1)raccolta dati con modalità single-opt, in apposito database;

2)registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico;

3)organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali

I dati raccolti potranno essere comunicati a:

1)società e imprese per usi di direct mailing o attività analoghe;

2)associazioni e fondazioni intenzionate ad acquistare spazi pubblicitari sulle liste o sul sito e/o collegate alla fornitura di un particolare servizio.

3)soggetti che debbano avere accesso ai dati, come da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.

Diritti dell’interessato

Ai sensi ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy, vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono:

– conoscere, mediante accesso gratuito l’esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarvi;

– essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento

– ottenere a cura del titolare, senza ritardo:

– la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

– l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati esistenti;

– opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

– Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è:

Riccardo Caccamo

– Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy ovvero per la cancellazione dei vostri dati dall’archivio, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali messi a disposizione.

Tutti i dati sono protetti attraverso l’uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.