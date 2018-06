Festa della Repubblica: comunicazioni della Prefettura di Enna

FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2017

In occasione del 72° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, il Viceprefetto Vicario in Sede Vacante, dott.ssa Michela La Iacona, ha organizzato, in collaborazione con il Comune capoluogo, il Libero Consorzio Comunale, le Forze dell’Ordine e le Associazioni Combattentistiche, la manifestazione celebrativa dell’importante ricorrenza, espressione dei principi di democrazia, di libertà, di legalità e di uguaglianza.

La cerimonia tenutasi stamane, 2 giugno 2018, presso la Piazza Garibaldi antistante il Palazzo del Governo ha registrato, oltre alla presenza numerosa dei Sindaci della Provincia delle Autorità militari civili e religiose, una partecipazione attiva della cittadinanza e del mondo della scuola.

Nel ringraziare i numerosi intervenuti, il Viceprefetto Vicario ha dato lettura del Messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a tutti i Prefetti d’Italia in occasione della Festa della Repubblica e che di seguito si riporta:

CARI PREFETTI,

IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA SCELTA REPUBBLICANA, RIVOLGO IL MIO SALUTO A VOI E A QUANTI SVOLGONO PUBBLICHE FUNZIONI NELLE DIVERSE AREE DEL PAESE.

NEL VOSTRO IMPEGNO AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’, NEL RAPPORTO CON LE PERSONE E LE FORMAZIONI SOCIALI, CON LE ISTITUZIONI LOCALI, NELL’AZIONE QUOTIDIANA VOLTA A GARANTIRE LA SERENITA’ DELLA CONVIVENZA, SI RINNOVANO I VALORI DI LIBERTÀ, DEMOCRAZIA E SOLIDARIETA’+ CUI SI ISPIRA LA REPUBBLICA.

LA TESTIMONIANZA VIVA DI QUEI VALORI E DELLA LORO ATTUALITA’ PERCORRE LE CELEBRAZIONI DEL 70° ANNIVERSARIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE, CHE NEI VARI TERRITORI – ANCHE SU INIZIATIVA DELLE PREFETTURE – RIPROPONGONO A VECCHIE E NUOVE GENERAZIONI IL SIGNIFICATO DI ESSERE PARTE DI UNA COMUNITA’.

L’IMPEGNO VOLTO A GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO E L’IMPARZIALITA’ DELLA PUBBLICA AMIVIINISTRAZIONE E A RAFFORZARE LA FIDUCIA DEI CITTADINI NELL’OPERATO DELLE ISTITUZIONI, E’ ESSENZIALE ED E’ CONDIZIONE PER FAVORIRE LA PIU’ AMPIA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA DEL PAESE CONTRO LE TENTAZIONI DELL’INDIFFERENZA E DEL DISIMPEGNO.

IL BENE DELLA COESIONE SOCIALE, ALLA CUI TUTELA SI RIVOLGE UNA PARTE IMPORTANTE DELLA VOSTRA ATTIVITA’, SI CONSOLIDA CON LE SCELTE DI CORRESPONSABILITÀ E DI CITTADINANZA ATTIVA CHE CIASCUNO E’ CHIAMATO A OPERARE NELL’INTERESSE GENERALE.

TENSIONI E PROVE TROVANO NEL QUADRO DELLE ISTITUZIONI REPUBBLICANE PIENA POSSIBILITA’ Dl ESPRESSIONE E COMPOSIZIONE, IN UNA NAZIONE UNITA E SOLIDALE.

L’ATTENZIONE – DECLINATA DAI PREFETTI NEL DIALOGO COSTANTE CON I SINDACI E LE COLLETTIVITA’ LOCALI – VERSO I FATTORI DI DISAGIO E DISUGUAGLIANZA RENDE LA NOSTRA SOCIETA’ PIU’ FORTE, GRAZIE A INTERVENTI COORDINATI SUI TEMI DELLE PERIFERIE, DELLE MARGINALITA’, DELLE NUOVE POVERTA’, E LA PROMOZIONE DI FORME PIU’ AVANZATE DI SOLIDARIETA’ VERSO LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE, LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, I GIOVANI SENZA LAVORO, GLI ANZIANI.

ALLO STESSO MODO, LA COSTANTE E LEALE COLLABORAZIONE FRA TUTTE LE COMPONENTI ISTITUZIONALI E SOCIALI CHIAMATE A CONFRONTARSI CON IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI CONSENTE DI AFFRONTARE L’INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI IN GRADO DI GARANTIRE LEGALITA’, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE.

LE PROSPETTIVE. DI PROGRESSO E BENESSERE SI RAFFORZANO GRAZIE ALL’EFFICACE CONTRASTO ALLE PERVICACI FORME DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, MALAFFARE E CORRUTTELA CHE IMPOVERISCONO LA COLLETTIVITA’ E PREGIUDICANO LA LIBERA CONCORRENZA FRA LE IMPRESE.

STRUMENTI DI PREVENZIONE AMMINISTRATIVA E PROTOCOLLI SEMPRE PIU’ AVANZATI CONSENTONO DI INTERVENIRE CONTRO I TENTATIVI DI INFILTRAZIONE ED A TUTELA DELLA LIBERTA’ E TRASPARENZA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E CONTRATTUALI DI PUBBLICO INTERESSE.

IL BENE DELLA SICUREZZA È RESPONSABILITÀ COMUNE E TUTTI ABBIAMO IL DOVERE. DI CONTRIBUIRVI, CON COMPORTAMENTI ISPIRATI ALLA PIENA LEGALITA’, CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA E INTOLLERANZA.

EFFICACI STRATEGIE DI PREVENZIONE SONO IN CAMPO, VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI RISPETTO ALLE MINACCE DEL TERRORISMO INTERNO E INTERNAZIONALE, CHE SI ALIMENTANO NELLA CULTURA DELL’ODIO E DELLA VIOLENZA.

VA ARRESTATO CON FERMEZZA OGNI RISCHIO DI REGRESSIONE CIVILE IN QUESTA NOSTRA ITALIA E IN QUESTA NOSTRA EUROPA, AFFERMANDO UN COSTUME DI RECIPROCO RISPETTO, METTENDO A FRUTTO LE GRANDI RISORSE DI GENEROSITA’ E DINAMISMO DEI NOSTRI CONCITTADINI.

CON L’AUSPICIO CHE IL 2 GIUGNO POSSA ESSERE IN OGNI TERRITORIO L’OCCASIONE DI UNA RINNOVATA CONDIVISIONE DEI PRINCIPI E DEGLI IDEALI REPUBBLICANI, RINNOVO GLI AUGURI DI BUON LAVORO A VOI PREFETTI E A QUANTI CON VOI CELEBRANO LA FESTA DELLA REPUBBLICA.