Festa della Musica Europea Enna 2019 – Adesioni Aperte per gli Artisti

La Festa della Musica non è un festival. È una grande manifestazione popolare gratuita che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate. E’ una festa aperta a tutti i partecipanti amatori o professionisti, che desiderano esibirsi di fronte ad un vasto pubblico, sempre curioso e disponibile.

Ogni 21 giugno dal 1982, con l’iniziativa del Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei…piacere di suonare, piacere di ascoltare, piacere di condividere.

Non contenta di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Enna, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città partner europee che partecipano alla Festa della Musica europea.

Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno vi si può esprimere a modo suo, la Festa della Musica appartiene prima di tutto a coloro che la fanno.

Se sei un Artista dilettante o professionista interessato all’evento FdM 2019 che si terrà ad Enna, puoi aderire compilando il modulo online che trovi nel seguente link:

http://www.festadellamusica.beniculturali.it/

In questa pagina troverai alcune risposte alle domande che spesso ci vengono rivolte dagli utenti:

http://www.festadellamusicaenna.it/domande-frequesti.html