FENEALUIL FILCA CISL FILLEA CGIL SICILIA

In merito alle notizie di stampa relative all’ampliamento della base di rappresentanza della Edilcassa Sicilia con l’adesione della CNA EDILIZIA e CASARTIGIANI, rappresentano un momento importante per il mondo Artigiano del settore Edile.

Non di meno le notizie diffuse per mezzo stampa dalla Edilcassa Sicilia, non sono veritiere, in quanto ad oggi non è stato sottoscritto nessun contratto regionale del settore edile Artigiano, essendo FENEAL-FILCA-FILLEA le organizzazioni maggiormente rappresentative dei Lavoratori del settore Edile e pertanto uniche titolate a sottoscrivere un eventuale Contratto Regionale.

Comunque le OO. SS. Si ritengono disponibili al momento opportuno, per l’avvio della negoziazione sindacale al fine di regolamentare i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Imprese rappresentate dalle Associazioni Artigiane.

Si precisa altresì che l’esistenza del sistema bilaterale Edile degli Artigiani non può, determinare damping contrattuale tra le casse edili artigiane e industria.

I vantaggi dell’essere iscritti ad una cassa rispetto ad un’altra, dipendono dalla peculiarità del sistema Imprenditoriale.

Ciò verrà affrontato nei momenti e nelle sedi più opportune.

Le Segreterie Regionali

FENEALUIL FILCA CISL FILLEA CGIL