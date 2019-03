FEDERCONSUMATORI SICILIA ADERISCE A FRIDAYS FOR FUTURE

LA ROSA: IL CONSUMATORE INFORMATO FA LE SCELTE GIUSTE PER IL PIANETA

Federconsumatori Sicilia aderisce a Fridays for Future, la manifestazione internazionale in difesa dell’ambiente e contro i cambiamenti climatici ispirata dalla giovane attivista per il clima Greta Thunberg. Le sezioni territoriali dell’associazione di tutela dei diritti dei consumatori parteciperanno alle manifestazioni locali organizzate in diverse città siciliane e il presidente regionale Alfio La Rosa scenderà in piazza a Palermo insieme alle tante altre associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

“Da anni Federconsumatori lotta affinché si diffondano modelli di consumo consapevole, nel pieno rispetto dell’ambiente e in un’ottica di economia circolare – spiega La Rosa – Per questo non potevamo che aderire a questa iniziativa. Riteniamo molto importante la battaglia intrapresa dalla giovane Greta: i giovanissimi sembrano avere una coscienza ambientalista ben più forte di molti adulti e Greta Thunberg lo dimostra soprattutto facendo riferimento a dati scientifici inconfutabili. Come spesso abbiamo detto anche noi, solo un consumatore correttamente informato è in grado di fare le scelte giuste per sé, per l’economia e per il pianeta”.

L’iniziativa Fridays for Future, anche in Sicilia, prevede che i giovani scendano in piazza a manifestare in numerose città grandi e piccole, tra le quali Palermo, Catania, Enna, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Capo d’Orlando, Scicli, Corleone, Alcamo, Sciacca. In tutti questi luoghi diverse associazioni sfileranno senza bandiere per ribadire che la lotta per la giustizia ambientale e climatica è, e deve rimanere, una lotta di tutti.