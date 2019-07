FEDERCONSUMATORI APRE SPORTELLO A SIRACUSA

BAZZANO: IL SOVRINDEBITAMENTO E’ UNA EMERGENZA

A aperto i battenti ieri pomeriggio nella sede di Viale Santa Panagia 205 il nuovo sportello di Federconsumatori Siracusa, che è già attivo e riceverà il pubblico ogni mercoledì dalle 16:00 alle 18:30. La gestione dello sportello Federconsumatori di Siracusa è stata affidata ad Adriana Bazzano, coadiuvata da Angelo Bazzano.

“Con l’apertura dello sportello siracusano – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa – mettiamo a disposizione anche dei cittadini-consumatori si Siracusa strumenti utili per la difesa dei loro diritti”.

Siracusa, secondo la recente rilevazione di Federconsumatori, è prima in Sicilia per indebitamento pro capite, con un valore di 7.576 euro. Per questo l’assistenza alle vittime di sovraindebitamento sarà una delle priorità dell’associazione di tutela dei diritti dei consumatori.

“Il sovrindebitamento è una emergenza nel territorio siracusano – spiega la Bazzano – ma non mancheremo di fornire assistenza ai consumatori anche su altri temi, dalle bollette di acqua, luce e gas alle imposte locali come la tariffa sui rifiuti”.

Contemporaneamente, come accade già nel resto della Sicilia e d’Italia, Federconsumatori Siracusa vigilerà sull’attività politica e amministrativa della classe dirigente locale affinché non vengano prese decisioni lesive per i diritti dei consumatori e lavorerà affinché questi ultimi abbiano la giusta rappresentanza nei tavoli tecnici, come previsto dall’attuale normativa italiana ed europea.